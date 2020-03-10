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10 марта 2020 г.

Указ мэра Москвы от 10 марта 2020 года № 17-УМ "О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ"

Дата подписания 10 марта 2020 г.
Опубликован 10 марта 2020 г.

Изменения и поправки

Указ мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности"

Комментарии Российской Газеты

В Москве ограничат массовые мероприятия свыше 5 тысяч человек

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых акта города Москвы":

1. Внести изменение в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности", дополнив указ пунктом 1(1) в следующей редакции:

"1(1). Запретить до 10 апреля 2020 г. проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5000 человек."

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин



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