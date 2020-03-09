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Видео: лидер Rammstein покатался на карусели в Припяти

Рок
    09.03.2020, 21:18
Текст:   Олег Усков
Фото: Михаил Фомичев/ РИА Новости Фото: Михаил Фомичев/ РИА Новости
Фото: Михаил Фомичев/ РИА Новости

Популярный немецкий исполнитель Тилль Линдеманн, фронтмен Rammstein и эпатажных сольных проектов, выступив в Киеве, посетил и Припять. Где меланхолично покатался на карусели.

Соответствующий ролик был размещен в сторис Instagram артиста и позже перезалит поклонниками.

При этом наблюдателями отмечено, что правилам посещения зоны отчуждения крайне не рекомендовано прикасаться там к каким-либо предметам и объектам, которые могут сильно "фонить".

Концерт проекта Линдеманна и Петера Тэгтгрена Lindemann - в рамках поддержки второго студийного альбома группы - состоялся в Киеве 6 марта.

Ранее группа выступила в Петербурге и Минске, далее запланированы выступления в Екатеринбурге, Москве и Новосибирске.

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