Видео: лидер Rammstein покатался на карусели в Припяти

Популярный немецкий исполнитель Тилль Линдеманн, фронтмен Rammstein и эпатажных сольных проектов, выступив в Киеве, посетил и Припять. Где меланхолично покатался на карусели.

Соответствующий ролик был размещен в сторис Instagram артиста и позже перезалит поклонниками.

При этом наблюдателями отмечено, что правилам посещения зоны отчуждения крайне не рекомендовано прикасаться там к каким-либо предметам и объектам, которые могут сильно "фонить".

Концерт проекта Линдеманна и Петера Тэгтгрена Lindemann - в рамках поддержки второго студийного альбома группы - состоялся в Киеве 6 марта.

Ранее группа выступила в Петербурге и Минске, далее запланированы выступления в Екатеринбурге, Москве и Новосибирске.