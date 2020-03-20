У звезды сериала "Остаться в живых" нашли коронавирус

У 51-летнего американского актера корейского происхождения Дэниела Дэ Кима, в первую очередь известного ролью Джина в сериале "Остатьcя в живых" (Lost), обнаружили коронавирус.

О чем он сам рассказал сегодня в Instagram. Где опубликовал видео.

Со слов Кима, положительный тест он сдал вчера. При этом артист выражает уверенность, что с ним всё будет хорошо.

Как рассказал Дэниел, вирус он подцепил на съемках в Нью-Йорке, работая на новом шоу. Где должен был сыграть врача.

Сейчас Ким находится в самоизоляции у себя дома, заверяя, что чувствует себя неплохо. Чего и нам желает.

Дэниел Дэ Ким родился в 1968 году в Корее. На экранах - с девяностых: "Американский Шаолинь", "Беверли-Хиллз, 90210", "Шакал", "Зачарованные" и "Ангел", C.S.I., "24 часа", новый "Хеллбой", серия "Дивергент", "Гавайи 5.0", "От колыбели до могилы".