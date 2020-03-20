У звезды сериала "Остаться в живых" нашли коронавирус

У 51-летнего американского актера корейского происхождения Дэниела Дэ Кима, в первую очередь известного ролью Джина в сериале "Остатьcя в живых" (Lost), обнаружили коронавирус.
О чем он сам рассказал сегодня в Instagram. Где опубликовал видео.
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Hi everyone- yesterday I was diagnosed with COVID-19, the disease caused by the coronavirus. Looks like I’ll be ok, but I wanted share my journey with you in the hopes that you find it informative or helpful. Hope you all stay safe, calm, and above all, healthy.
Со слов Кима, положительный тест он сдал вчера. При этом артист выражает уверенность, что с ним всё будет хорошо.
Как рассказал Дэниел, вирус он подцепил на съемках в Нью-Йорке, работая на новом шоу. Где должен был сыграть врача.
Сейчас Ким находится в самоизоляции у себя дома, заверяя, что чувствует себя неплохо. Чего и нам желает.
Дэниел Дэ Ким родился в 1968 году в Корее. На экранах - с девяностых: "Американский Шаолинь", "Беверли-Хиллз, 90210", "Шакал", "Зачарованные" и "Ангел", C.S.I., "24 часа", новый "Хеллбой", серия "Дивергент", "Гавайи 5.0", "От колыбели до могилы".