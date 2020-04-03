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Эмбер Херд могут выгнать из "Аквамена" за избиение Джонни Деппа

Новости
    03.04.2020, 17:47
Текст:   Олег Усков

Целительный елей на раны сонма поклонников отличного актера и душа-человека Джонни Деппа.

Фото: kino-teatr.ru
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Как сообщает The News, актриса Эмбер Херд, бывшая супруга "кэпа" вполне может лишиться главной женской роли в продолжении комикс-блокбастера "Аквамен".

Напомним: Депп и Херд развелись на фоне мощного и грязного скандала, в процессе которого актриса обвинила Джонни в буйстве, кровожадной эксцентричности, злоупотреблениях и еще тысяче разных антиподвигов, выставив беднягу просто Годзиллой каким-то.

Супруги развелись, Херд слупила с Деппа миллионы и зажила припеваючи. Но юристы Джонни не просто сидели по кустам, а развили деятельность.

И вскоре миру были предоставлены буквально сотни подтверждений жгучей и бесстыжей лжи Эмбер - как вербальных, так и визуальных. Из которых следует, что жена над Джонни серийно измывалась, била его предметами и изменяла несчастному - с миллиардером Маском.

Фото: kinopoisk.ru
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В результате, как извещает ресурс, сейчас всерьез рассматривается вопрос выгнать "токсичную" Херд из каста сиквела картины. Чему официального подтверждения пока, впрочем, нет.

Тем не менее аналитики полагают, что студия Warner Bros. почти наверняка предпримет шаг. Кроме того, есть вероятность, что Херд вычеркнут и из остальных кинопроектов во вселенной DC.

По зеркальной причине в свое время Джонни Депп едва не лишился роли во франшизе "Пираты Карибского моря".

Ранее сообщалось, что новым Акваменом может стать негр-гей.

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