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Ванесса Паради вновь заступилась за Джонни Деппа

Новости
    22.03.2020, 16:03
Текст:   Олег Усков

47-летняя французская певица и актриса Ванесса Паради, долгое время состоявшая в отношениях с Деппом, мать его детей, в очередной раз заступилась за Джонни. Которого бывшая жена, актриса Эмбер Херд, обвинила в изощренном домашнем насилии.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом далее выяснилось, что все было наоборот - домашнее насилие по отношению к Деппу исходило от нее. Вплоть до избиения супруга межкомнатной дверью. С комментарием в духе "извини, случайно вышло".

Издание The Blast приводит выдержки из заявления Паради, продолжающей отзываться о бывшем сожителе исключительно в превосходных тонах. В то время как все сказанное про "кэпа" Херд - это враки, настаивает Ванесса.

Женщина напомнила, что знает Деппа вот уж более четверти века, из которых четырнадцать они провели вместе, воспитав двоих детей. И у нее нет ни одного повода сказать о Джонни слова дурного - ведь тот всегда был добрым, чутким, щедрым человеком и отличным отцом. Не замеченным в склонности к насилию.

Более того, Джонни не то что руки на членов семьи не поднимал, он и голоса-то ни разу не повысил, и никого никогда не оскорблял и не обзывал.

Оттого страшно обидно наблюдать, как карьера Деппа уходит в закат из-за клеветнических нападок Херд.

Как заверяет Паради, если это понадобится, она готова явиться в суд и дать в защиту Джонни показания. И вообще все поголовно коллеги Деппа любят и обожают - такой вот чудесный парень. И один из лучших актеров, какие только бывают, кстати.

Напомним, Паради и ранее высказывалась в поддержку Деппа на фоне разразившегося скандала.

Депп и Херд поженились в феврале 2015 года, а уже в мае 2016-го женщина подала на развод, вывалив в СМИ горы нечистого исподнего.

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