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СМИ: Аквамен в киновселенной DC станет чернокожим геем

Новости
    03.04.2020, 15:20
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Warner Bros. не теряет уверенности в том, что у киновселенной DC есть будущее, и даже планирует расширить и улучшить ее, используя для этого наиболее прогрессивные методы в западной киноиндустрии. И речь в данном случае идет не о технической части, а о применении дайверсити-трендов.

Фото: kinopoisk.ru
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Портал We Got This Covered пишет о том, что супергерой Аквамен может предстать на большом экране открытым геем, став, таким образом, первопроходцем на этом поприще среди всех кинокомиксов DC.

Речь, правда, идет не о персонаже Джейсона Момоа - его, согласно источнику, собираются отправить в отставку с поста правителя Атлантиды после третьего сольного фильма. А свои супергеройские полномочия он передаст Калдиру'Аму, также известному как Аквалад - представителю сексуальных меньшинств.

Еще одно очко у поборников толерантности Warner Bros. сможет получить благодаря тому, что к нетрадиционности Калдира прибавляется принадлежность к негроидной расе. С таким комбо - чернокожий гей-супергерой - можно задуматься и об "Оскаре".

Не стоит забывать также, что информация может в итоге не подтвердиться (особенно учитывая, что впервые новость была опубликована 1 апреля), и Аквамен по-прежнему останется воплощением маскулинности и брутальности.

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