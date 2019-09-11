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Вышел трейлер постапокалиптического сериала "Смотри" с "кхалом Дрого"

Новости
    11.09.2019, 11:55
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Apple TV Фото: youtube.com/ Apple TV
Фото: youtube.com/ Apple TV

Постапокалиптический сериал Apple "Смотри" (See) обзавелся первым раскидистым трейлером. И по нему видно, что люди очень старались выжать из унылого сюжета как минимум "картинку".

Фото: AP Photo/ Elise Amendola
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Сюжет же этой "эпичной всепланетарной драмы" следующий: будущее, после тотальной катастрофы человечество полностью ослепло, но сумело со временем приспособиться. Ровно до момента, когда внезапно рождаются зрячие дети. А именно - близнецы. Что не всеми принято за благо, ведь весь с таким трудом созданный за века новый уклад опять, похоже, готов полететь в тартарары.

В центре истории - могучий воин Баба Восс в исполнении Джейсона Момоа, отец близнецов и "бесстрашный лидер и защитник", вставший на попечение залога очередного витка спирали эволюции.

В других ролях: Элфри Вудард ("Люк Кейдж", "Первый мститель: Противостояние"), Кристиан Камарго ("Карточный домик", "Декстер"), Неста Купер ("Сверхъестественное", "Сотня"), Хера Хильмар ("Хроники хищных городов"), Сильвия Хукс ("Бегущий по лезвию 2049").

Сценарий - Стивен Найт ("Острые козырьки", "Табу").

Режиссеры - Фрэнсис Лоуренс ("Голодные игры", "Красный Воробей"), Андерс Энгстрем ("Табу"), Стивен Серджик ("Сорвиголова". "Каратель").

Премьера - 1 ноября на собственном стриминговом сервисе компании AppleTV+.

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