Соорудив громоздкую и избыточную во всем экранизацию "Хоббита" , Питер Джексон, наконец, покончил с манипуляциями с наследием Толкина и обратился к другим занимающим его темам. К Первой мировой вот, например. А еще - к гигантским городам на колесах .

"Хроники хищных городов", спродюсированные Джексоном и снятые дебютантом Кристианом Риверсом, основаны на романе "Смертные машины" современного писателя Филипа Рива. Слегка безумный мир, описанный в нем, возник в результате "шестидесятиминутной войны", превратившей большую часть планеты в пустыню и значительно изменившей очертания материков. Время действия в фильме - далекое будущее: археологи выкапывают "артефакты", относящиеся к нашей эпохе и к эпохам, за ней последовавшим. Среди них - тостеры и сверхопасное супероружие.

По пыльным пространствам изнасилованной людской глупостью Земли колесят машины-города, которые охотятся на такие же, только поменьше. Те, что поменьше - тоже довольно крупные, самые скромные - размером с какой-нибудь БелАЗ. Увы, из крупных городов мы увидим только один - Лондон, где и начинается весь сыр-бор. Так что справедливее было бы назвать картину "Хроникой хищного города". Ну да ладно. На самом деле это - наименее существенная проблема.

Лондон - жесткое классовое общество (британские социальные традиции, известное дело, переживут любой катаклизм), примерно как в "Метрополисе" Фрица Ланга. Внизу копошится чернь, обслуживающая жирующие наверху элиты. Один из видных представителей этих самых элит - Таддеус Валентайн. Играет его Хьюго Уивинг, поэтому нетрудно догадаться, что он - злодей. Недолго и довольно плохо это пытающийся скрыть.

Злодея не устраивает вышеописанная внешнеполитическая доктрина, не без остроумия называемая "муниципальным дарвинизмом": ему власть над миром подавай. А для ее захвата надо покорить отгородившихся стеной азиатов, не признающих преимуществ кочевой жизни в своем невесть откуда взявшемся посреди кромешного ада оазисе. Для чего, в свою очередь, необходимо задействовать исполинскую пушку, которую не так-то просто запустить.

Планы коварного узурпатора пытаются сорвать участники сопротивления и примкнувшие к ним главные герои: мстящая за маму девушка со шрамом на лице и разочаровавшийся в лондонской дистопичной деспотии интеллигентный валенок-простолюдин. Есть еще пара, состоящая из диссидентствующего люмпена и постепенно прозревающей дочери Валентайна, но их ценность для повествования вызывает большие сомнения.

Ненужных персонажей тут вообще наберется на средних размеров "хищный город". Один, к примеру, вписан в сценарий исключительно для того, чтобы пощеголять стильным котелком и бесславно умереть. Щеголяют броскими и эклектичными элементами одежды в "Хрониках" все и изо всех сил - постапокалипсис же, понятно. Художникам по костюмам, как и декораторам, было где разгуляться, и они состряпали вполне симпатичную кашу из стимпанка и дизельпанка. Которая стала главным и единственным достоинством фильма.

Со всем остальным дела обстоят из рук вон плохо: смехотворные мотивации, нелепая романтическая линия с киборгом, схематичные, пафосные и предельно тупые диалоги, произносимые деревянными персонажами, строго выполняющими примитивную сценарную функцию.

Вдобавок "Хроники хищных городов" визуально и сюжетно похожи почти на все фэнтезийные и фантастические кинохиты сразу, вплоть до копирования культовых сцен. Без труда можно опознать уши "Звездных войн", "Гарри Поттера", "Аватара", "Терминатора" и, разумеется, "Властелина колец". На фоне такого обилия заимствований даже "Первому игроку приготовиться" смотрится оригинальным произведением. Есть даже вариация на тему "Люк, я твой отец", однако здесь неожиданным этот поворот сможет назвать только слабоумный.

Конечно, глупо было бы ждать от картины о циклопических городах-убийцах на колесах особой логичности и проработанности, но ее авторы сами отказываются от единственного выигрышного варианта - утолить зрительскую жажду зрелищ баталиями монструозных махин с фирменным джексонским размахом. Вместо этого они предлагают третьесортную и насквозь вторичную подростковую сказочку, полностью обнуляющую весь эффект от царящего на экране помпезного гигантизма, который в результате оборачивается неуклюжим оригинальничаньем.

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