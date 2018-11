Чем себя занять поклонникам "Карточного домика" после его закрытия

"Карточный домик" (House of Cards), один из флагманов Netflix, прожив непростую, но весьма яркую экранную жизнь, завершился . Пять лет, шесть сезонов, 73 эпизода - и огромная толпа поклонников по всему миру, несмотря на его сугубо американскую специфику, остававшихся с шоу даже в темные для него времена. А ставшие последними для проекта месяцы иначе и не назовешь .

Что касается американской специфики, так с "Карточным домиком" было не всегда. Запущенное в 2013 году шоу Netflix стало переделкой на звёздно-полосатый лад одноименного британского мини-сериала, вышедшего в 1990-м. А тот, в свою очередь, был экранизацией Майкла Доббса, впоследствии принимавшего участие в создании ремейка.

Как это часто бывает, заокеанская версия "Домика" некоторое время прямо следовала за оригиналом, а потом резко сворачивала в сторону. Несмотря на то, что в английской экранизации романа всего четыре серии, а в нетфликсовской адаптации (в дебютном сезоне) - целых тринадцать, сюжет последней мало чем отличается от первой, являясь, скорее, своего рода расширенным вариантом.

Сериал BBC, конечно, куда ближе к книге, но и с ней имеет значительные расхождения. Фрэнсис Уркхарт, островной предшественник своего тезки, единомышленника и коллеги Андервуда, в телевизионном формате выведен еще более отвратительным типом, чем у Доббса, страдает массой пороков и в значительной степени более беспринципен.

Это сказывается и на финале первой части, который авторы мини-шоу изменили, что позволило без ненужных переигровок и лишних движений экранизировать два книжных продолжения. В 1993-м вышел "Ход королем" (To Play the King), еще через два года - "Последняя игра" (The Final Cut), где старина Фрэнк продолжил вести себя как последняя скотина и таким образом добиваться своего. Среди его достижений уже не только премьерское кресло, но и смещение с трона самого короля.

