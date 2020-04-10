Муцениеце заявила, что Прилучный выгнал ее с детьми из дома

Латвийская и российская актриса и модель Агата Муцениеце, чья личная жизнь с актером Павлом Прилучным в последнее время дала ряд резонансных кренов, вновь в беде.

Женщина опубликовала в "сториз" Instagram-аккаунт своей матери Нонны видеообращение, в котором рассказала о терроре со стороны Прилучного.

Как отметила актриса "пандемия дается плохо" - муж напился и избил ее. Кроме того, Прилучный отобрал у несчастной телефон и выбросил устройство на улицу. Поэтому женщина вынуждена взывать с аккаунта матери. Сообщая, что звезда сериала "Мажор" "довел детей до слез" и "поднимал руку" на актрису. И в целом - "он не в адеквате".

Муцениеце жалуется, что ничего не может поделать с ситуацией - Прилучный "во время пандемии" выгоняет семью из дома, словами "Уезжайте ***".

При этом использование данного типа информирования женщина объясняет тем, что у нее "нет другого оружия, кроме публичности".

Прилучный родился в 1987 году в Чимкенте, Казахстан. На экранах - с 2007-го. Муцениеце родилась в 1989-м в Риге. Экранный дебют - в "Стройбате" в 2010-м.

Будущие супруги познакомились на съемках сериала "Закрытая школа", в 2011 году расписались, но теперь разводятся.

Ранее сообщалось, что голливудской актрисе Херд, пожаловавшейся, что ее избил пьяный муж, голливудский актер Депп, грозит тюремный срок за дачу ложных показаний.