Новости

От пневмонии умер композитор Александр Вустин 16:34
Новую команду "Мстителей" в киновселеной Marvel возглавит женщина 15:58
Звезда "Чернобыля" пополнит каст нового сериала по "Звездным войнам" 15:30
Надежду Бабкину перевели из реанимации в обычную палату 15:23
Джеймс Ганн назвал "Ночной дозор" Бекмамбетова в числе любимых боевиков 14:56

Звезда "Мажора" Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии

Новости
    19.04.2020, 15:43
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Павел Прилучный, российский актер театра, кино, ТВ и дубляжа, продюсер и телеведущий, прокомментировал очередной скандал вокруг своих имени и фамилии.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Надежду Бабкину перевели из реанимации в обычную палату

А именно - ответил на обвинения жены, российской и латвийской актрисы Муцениеце, в нетрезвом домашнем насилии и терроре.

Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил. И предложив пользователям прекратить задавать вопросы по данной теме, поскольку тема данная - давно закрыта.

"Если что-то не знаете, лучше в это не лезьте. Прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте", - предостерег Прилучный.

Прилучный и Муцениеце познакомились на съемках сериала "Закрытая школа", в 2011 году расписались, но теперь вот разводятся.

Ранее ситуацию вокруг супругов прокомментировал создатель "Ласкового мая" Андрей Разин, заступаясь на Прилучного и предполагая, что в конфликте артистов кроется националистический фактор.

Новости

Умерла актриса Сталина Азаматова 14:42
Умер писатель Александр Кабаков 00:28
Гитарист группы Буйнова "Чао!" Щукин умер от коронавируса в 51 год 18.04.2020
На Instagram-страницу Джонни Деппа в первый день подписались миллионы 18.04.2020
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Дочь актрисы Веры Воронковой заявила, что ударилась сама 18.04.2020
Видео: актриса Вера Воронкова объяснила, за что ударила дочь 18.04.2020
Актриса Коняшкина опровергла слухи о своем заражении коронавирусом 18.04.2020
⧣ происшествия
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Татьяну Буланову перевели из реанимации в обычную палату 17.04.2020
СМИ: Лидия Федосеева-Шукшина может остаться без крыши над головой 17.04.2020
СМИ: Актриса Вера Воронкова избила дочь за спрятанный алкоголь 16.04.2020
⧣ скандалы
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Коллеги заступились за названных Разиным "ворюгами" Пугачеву и Леонтьева 17.04.2020
Режиссер сериала "Зулейха открывает глаза" ответил критикам 17.04.2020
Гузель Яхина отказалась от дискуссий о романе "Зулейха открывает глаза" 17.04.2020