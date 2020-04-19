Звезда "Мажора" Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии

Павел Прилучный, российский актер театра, кино, ТВ и дубляжа, продюсер и телеведущий, прокомментировал очередной скандал вокруг своих имени и фамилии.

А именно - ответил на обвинения жены, российской и латвийской актрисы Муцениеце, в нетрезвом домашнем насилии и терроре.

Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил. И предложив пользователям прекратить задавать вопросы по данной теме, поскольку тема данная - давно закрыта.

"Если что-то не знаете, лучше в это не лезьте. Прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте", - предостерег Прилучный.

Прилучный и Муцениеце познакомились на съемках сериала "Закрытая школа", в 2011 году расписались, но теперь вот разводятся.

Ранее ситуацию вокруг супругов прокомментировал создатель "Ласкового мая" Андрей Разин, заступаясь на Прилучного и предполагая, что в конфликте артистов кроется националистический фактор.