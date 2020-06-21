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21.06.2020 10:15
Рубрика: В мире

Британцам открывают небо

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)

На улице британских авиаперевозчиков праздник. Ведущие авиакомпании Соединенного Королевства пролили за период эпидемии море слез. Спустившиеся с неба на землю авиаторы угрожали правительству Британии судом и жалобами в высшие надзорные инстанции, ибо призрак банкротства стоял перед ними уже во весь рост.

Как только что стало известно из правительственного источника, отдельные самолеты смогут подняться в небо начиная с 29 июня. В этот день Борис Джонсон официально объявит стране, что Британия договорилась с "небольшим числом" государств с низким уровнем коронавируса об открытии воздушного моста.

Фото: РИА Новости
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Разрешение на взлет всем остальным ожидается с 4 июля. Начиная с этой даты, британцам позволят отправляться в отпуска на заграничные курорты и, что примечательно, по возвращении домой не посадят на двухнедельный карантин. Однако подлинной сенсацией явилось заявление властей Британии, что на карантин будут сажать не всех, как было заявлено ранее, заграничных туристов, прибывающих в Великобританию. Решение будет зависеть от того, откуда прилетит турист, а именно: насколько велик уровень заражения коронавирусом у него дома.

Источник в правительстве Соединенного Королевства заявил, что бритaнские министры намерены открывать первые "мосты" со странами, наиболее выгодными для экономики Британии. Борис Джонсон собрался, было, обсудить в минувший четверг "воздушный мост" с навестившим Соединенное Королевство французским президентом Эммануэлем Макроном, но, как заявили на Даунинг стрит, 10, "вопрос оказался вне повестки дня".

Для измученных карантином британцев перспектива смыть с себя усталость от всего пережитого в ласковых волнах южных морей должна была бы выглядеть заманчиво. Однако это не совсем так. Изрядное число граждан Соединенного Королевства предпочитает благоразумную осторожность, опасаясь заразиться в чужих краях. Между тем министр здравоохранения Мэтт Хэнкок три недели назад твердо заявил, что никаких заграничных каникул в этом году у британцев не будет и что сам он за границу не поедет.

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