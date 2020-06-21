Виктор Золотов поздравил подчиненных с Днем медицинского работника

Людей самой гуманной профессии поздравил сегодня директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии России Виктор Золотов - с Днем медицинского работника.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что в своем поздравлении генерал армии Виктор Золотов напомнил, что во все времена профессия медицинского работника вызывала уважение, а с учетом современных реалий отношение к людям в белых халатах приобрело в обществе особый характер, выраженный высшей степенью признательности за самоотверженный труд. Ежедневно медицинский персонал, порой с риском для собственной жизни, приходит на помощь, не редко совершая невозможное, проявляя высочайший профессионализм, спасая самое ценное для каждого человека - его здоровье и жизнь.

Глава ведомства подчеркнул, что в не простых для всего человечества условиях пандемии, наши врачи, фармацевты, лаборанты, санинструкторы и медсестры очередной раз явили образец служения своему делу, проявляя мужество и героизм, сострадание и благородство.

В поздравлении главнокомандующего говорится, что медицинские работники войск национальной гвардии были и остаются неотъемлемой и важной составляющей эффективного выполнения служебно-боевых задач, стоящих перед Росгвардией.

Виктор Золотов убежден, что ведомственная медицина продолжит наращивать свой потенциал, обеспечивая безусловное сохранение и укрепление здоровья личного состава, членов их семей и ветеранов службы, залогом чему выступает беззаветное служение любимому делу и неиссякаемый энтузиазм каждого представителя этой благородной профессии.