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21.06.2020 22:20
Рубрика: Спорт

Теннис на время

Во Франции проходят соревнования по необычным правилам
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(8188)
Во Франции, на кортах теннисной академии Патрика Муратоглу, тренера экс-первой ракетки мира американки Серены Уильямс, уже вторую неделю проходит турнир по необычным правилам с очень серьезным составом участников.

На грунтовых кортах Французской Ривьеры близ Ниццы выступают сразу четыре игрока из первой десятки мирового рейтинга - австриец Доминик Тим (3-й номер индивидуальной классификации), представитель Греции, внук известного советского футболиста Сергея Сальникова Стефанос Циципас (6-й), итальянец Маттео Берреттини (8-й), бельгиец Давид Гоффен (10-й), замыкающий топ-50 француз Ришар Гаске, опытнейший испанский ветеран, пятикратный обладатель Кубка Дэвиса Фелисиано Лопес (56-й) и другие.

Необычность турнира состоит в том, что теннисисты играют на время. Каждый матч состоит из четырех периодов по 10 минут, очки в сетах считаются нарастающим итогом.

Организаторы US Open планируют провести турнир в установленные сроки
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