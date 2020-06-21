Волков проиграл Блэйдсу в главном поединке турнира UFC

Российский боец UFC Александр Волков потерпел поражение в главном поединке турнира в Лас-Вегасе.

В Лас-Вегасе прошел турнир UFC Fight Night 173, в главном поединке которого в тяжелом весе встречались американец Кертис Блэйдс и россиянин Александр Волков.

Для россиянина этот бой стал шансом ворваться в число топовых бойцов промоушена. Блэйдс является третьим номером рейтинга UFC в тяжелом весе и победа над ним помогла бы Волкову сделать серьезный шаг на пути к чемпионскому титулу.

С начала первого раунда Блэйдс постарался навязать россиянину борьбу. Волков является ярко выраженным ударником и борьба явно не самая его сильная сторона. Поэтому тактика американца строилась на переводе соперника в тейкдаун, в чем он и превзошел 14:1. По ударам немного сильнее оказался Волков 127:116, но для победы этого было недостаточно. Все трое судей отдали победу американцу - 49:46, 48:47, 48:46.

Теперь у Волкова восемь поражений и 31 победа, статистика Блэйдса 14-2.