Волков прокомментировал поражение от Блэйдса в Лас-Вегасе

Российский боец тяжелого дивизиона UFC Александр Волков поделился впечатлениями от поединка против американца Кертиса Блэйдса на турнире UFC Fight Night 173.

В главном поединке вечера россиянин уступил третьему номеру рейтинга единогласным решением судей. Все три арбитра отдали победу американцу - 49:46, 48:47, 48:46.

"Всем спасибо за поддержку. Поединок был тяжелым. Выложился на все 100%. В тех условиях, которые у меня были, сделал все, что мог. Получилось забрать два последних раунда, переломить ход боя, но немного не хватило, для того, чтобы победить", - сказал Волкова сторис Instagram.

Он добавил, что, несмотря на неудачу, будет двигаться вперед. Также россиянин отметил, что серьезных травм и повреждений он не получил.