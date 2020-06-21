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21.06.2020 09:11
Рубрика: Спорт

Волков прокомментировал поражение от Блэйдса в Лас-Вегасе

Текст: Максим Домчев

Российский боец тяжелого дивизиона UFC Александр Волков поделился впечатлениями от поединка против американца Кертиса Блэйдса на турнире UFC Fight Night 173.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В главном поединке вечера россиянин уступил третьему номеру рейтинга единогласным решением судей. Все три арбитра отдали победу американцу - 49:46, 48:47, 48:46.

"Всем спасибо за поддержку. Поединок был тяжелым. Выложился на все 100%. В тех условиях, которые у меня были, сделал все, что мог. Получилось забрать два последних раунда, переломить ход боя, но немного не хватило, для того, чтобы победить", - сказал Волкова сторис Instagram.

Он добавил, что, несмотря на неудачу, будет двигаться вперед. Также россиянин отметил, что серьезных травм и повреждений он не получил.

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