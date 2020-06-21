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21.06.2020 14:35
Рубрика: Власть

Володин назвал антинародными призывы не голосовать по Конституции

Текст: Татьяна Замахина
Лица, призывающие голосовать против поправок к Конституции РФ или вообще не участвовать в общероссийском голосовании, идут против своего же народа. Ведь предложенные нормы позволят решать проблемы людей, укрепят суверенитет России. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью программе "Парламентский час" на канале "Россия 24".
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

- Подождите, вы о чем? Вы задумайтесь, к чему вы призываете, в чем смысл этих призывов? - обратился к их авторам Володин. - Вы что, хотите стране хуже? Вы хотите, чтобы стандарты, которые повысят качество жизни, были не приняты? Это против народа идти, выступать с такими предложениями. Нельзя этого делать.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Он раскритиковал политиков, которые "подпевают тем, кто из-за границы критикует и пытается сорвать" принятие поправок в Конституцию.

- А когда какая-то политическая партия начинает смыкаться с той же Венецианской комиссией и с другими голосами зарубежья, это говорит о том, что желание власти настолько велико, что оно перечеркивает интересы и граждан, и государства, - добавил Володин.

Ранее спикер сообщал, что не согласен с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, который призывает коммунистов не голосовать за поправки. Отвергая их, в партии выступают против социальных достижений и против сильной страны, говорил Володин в интервью Газете.Ru.

Что касается Венецианской комиссии, то она, напомним, выступила против предлагаемой поправки, которая определяет приоритет Конституции РФ над решениями межгосударственных организаций, если они нарушают права и свободы российских граждан.

Вячеслав Володин назвал совершенно очевидным, что поправки, которые предложены для голосования, укрепляют Россию. "Поддержка норм обеспечит развитие в стране. Каждый голос сделает страну сильнее", - добавил Володин.

А конкретно принятие поправки о приоритете Конституции РФ над международным правом укрепит суверенитет страны и позволит ей впервые с 1993 года опираться на нормы собственного основного закона в случае их противоречия международным.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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По мнению Володина, США и Венецианская комиссия не хотят, чтобы РФ была суверенным государством. "В Соединенных Штатах Америки их Конституция является основой для принятия решений, и ничто не может ей противоречить. А вот для России хотят отвести роль страны, которая не может сама определять свою судьбу", - уверен председатель нижней палаты.

Нормы о социальном государстве же приобретут конкретное наполнение. "Государство гарантирует: если заработная плата, то не менее минимального прожиточного минимума, если пенсия, то с обязательной индексацией", - подчеркнул глава нижней палаты. А в сфере здравоохранения - это гарантия качественной, доступной, эффективной медицинской помощи. Речь о возможности "защитить человека, решить его проблемы независимо от того, есть у него медицинская страховка или нет".

То, что принятие этих поправок необходимо, по мнению председателя Госдумы, доказала сама жизнь - в том числе, и сейчас, в ситуации с коронавирусной инфекцией.

При этом закрепление на уровне Конституции РФ ограничений для целого ряда госслужащих высокого ранга на двойное гражданство и хранение денежных средств за рубежом повысит качество власти. "Люди, которые приходят на государственную службу, избираются на выборные должности, должны понимать, что они идут служить своей стране, людям, которые их избирают. И не может быть такого, что у человека две родины, два паспорта", - подчеркнул Володин.

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Кроме того, поправки, вынесенные на общероссийское голосование, многое поменяют в отношениях Госдумы и правительства, депутатам придется следить за качеством работы министров, за назначение которых они голосовали. "Огромная ответственность ложится на депутатов, значит, качество работы должно быть другое, - продолжил спикер. - Конечно, взаимодействие с правительством должно быть другим, потому что зачастую сегодня депутаты прячутся за правительство: а мы здесь ни при чем - это правительство такое приняло решение или министр недорабатывает". Теперь, уверен политик, такие разговоры будут неуместны.

В итоге, полагает Володин, "конфликты, демагогия, зрелища должны уйти в прошлое", будет "больше содержательной работы".

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