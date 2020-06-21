Володин поздравил медиков с профессиональным праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с профессиональным праздником российских врачей, медсестер, фельдшеров и санитаров. В своем видеообращении на сайте ГД он поблагодарил их за мужество и спасенные жизни.

- Вы каждый день оказываете помощь всем, кто находится в беде, кому сложно, вы облегчаете им страдания, доказываете верность профессиональному долгу, зачастую рискуя собой, - обратился спикер к медикам. - Спасибо вам большое. Спасибо за мужество, за спасенные жизни.

- Мы постараемся сделать все для того, чтобы проблем у наших врачей и медицинских работников было как можно меньше, а наше здравоохранение было эффективным и качественным, чтобы у вас была всегда возможность прийти на помощь к нашим гражданам, - сказал Володин.