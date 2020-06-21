Врач-кардиолог дал совет, как выйти здоровым из самоизоляции

Фото: Из личного архива Сергея Шлыка.

Эта тема пока остается актуальной, хотя большинство регионов России уже приступило к первому этапу выхода из режима самоизоляции. А Сахалинская область - уже на третьем этапе. 12 регионов перешли ко второму. Но есть и те, кто еще не начинал поэтапно снимать ограничения. Таких - восемь, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Как себя чувствует человек в условиях той или иной степени самоизоляции, зависит от него самого, убежден профессор. Он может опуститься, махнуть на все рукой и в конце концов погрузиться в депрессию.

"Может не бриться, набрать вес, и выходить в эфир на онлайн-конференции в халате и домашних тапочках, - поясняет Сергей Шлык. - А может держать себя в форме. И даже в условиях закрытия стадионов, бассейнов и фитнес-центров заниматься спортом дома, в квартире, во дворе".

Профессор поделился личным опытом: "В домашних условиях меня выручает беговая дорожка, а также сбалансированное питание".

По мнению кардиолога, пробежку вполне может заменить ходьба. Если человек давно не занимался спортом, то с непривычки лучше избегать больших нагрузок. И начинать надо хотя бы с двух километров.

И обязательно нужно соблюдать меры безопасности - носить защитную маску, мыть руки после посещения людных мест. И по возможности ограничить свои контакты.

"Статистика показывает, что около четверти населения до сих пор не хотят признавать наличие коронавируса, - продолжает Сергей Шлык. - Но вирусу, надо сказать, все равно, признает человек его существование или нет. Вирус просто прицепится в любой благоприятный момент". Организм человека, конечно, сопротивляется вирусной инфекции, но степень этого сопротивления зависит от состояния иммунитета.

"Да, медицинская маска - не панацея, конечно, - признает профессор, но уточняет, - Однако есть вероятность, что она не позволит превысить порог, за которым начинается серьезная болезнь. Или, возможно, именно благодаря средствам защиты человек перенесет инфекцию в более легкой форме".

Напомним, что и генеральный директор ФГБУ "НМИЦ Кардиологии" Минздрава России Сергей Бойцов в интервью порталу стопкоронавирус.рф призывал россиян с болезнями сердца и сосудов следить на самоизоляции за своим весом и физической активностью. И тоже дал два совета. Первый: "организовать пространство для физических нагрузок, эквивалентных 10 тысячам шагов". И второй совет: на треть снизить калорийность своего дневного рациона.

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