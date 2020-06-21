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Всех женских персонажей Mortal Kombat нарисовали на одном арте. Эд Бун оценил

Текст:   Богдан Бобров
21.06.2020,  
14:11
Фото: Arkenstellar/Instagram Фото: Arkenstellar/Instagram
Фото: Arkenstellar/Instagram

Цифровой художник Себастьян Миначи объединил на одном рисунке женских персонажей файтинга Mortal Kombat. Своей работой он поделился с подписчиками в Instagram.

На рисунке он показал Таню, Джейд, Милину, Китану, Скарлет, Фрост и Синдел в боевых стойках с оружием в руках.

Похожие фан-арты в больших количествах сейчас появляются в интернете, но именно на эту публикацию отреагировал Эд Бун - один из создателей знаменитой игровой серии.

"Блестящая работа", - коротко резюмировал программист, добавив эмодзи аплодисментов.

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