Всех женских персонажей Mortal Kombat нарисовали на одном арте. Эд Бун оценил

Фото: Arkenstellar/Instagram
Цифровой художник Себастьян Миначи объединил на одном рисунке женских персонажей файтинга Mortal Kombat. Своей работой он поделился с подписчиками в Instagram.
На рисунке он показал Таню, Джейд, Милину, Китану, Скарлет, Фрост и Синдел в боевых стойках с оружием в руках.
Похожие фан-арты в больших количествах сейчас появляются в интернете, но именно на эту публикацию отреагировал Эд Бун - один из создателей знаменитой игровой серии.
Brilliant work @Arkenstellar— Ed Boon (@noobde) June 15, 2020
👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽pic.twitter.com/D4ATnLVYrr
"Блестящая работа", - коротко резюмировал программист, добавив эмодзи аплодисментов.