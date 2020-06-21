Всех женских персонажей Mortal Kombat нарисовали на одном арте. Эд Бун оценил

Цифровой художник Себастьян Миначи объединил на одном рисунке женских персонажей файтинга Mortal Kombat. Своей работой он поделился с подписчиками в Instagram.

На рисунке он показал Таню, Джейд, Милину, Китану, Скарлет, Фрост и Синдел в боевых стойках с оружием в руках.

Похожие фан-арты в больших количествах сейчас появляются в интернете, но именно на эту публикацию отреагировал Эд Бун - один из создателей знаменитой игровой серии.

"Блестящая работа", - коротко резюмировал программист, добавив эмодзи аплодисментов.