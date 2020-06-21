Вузам дадут дополнительные бюджетные места

В российских вузах станет больше бюджетных мест. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В вузы будет распределено более 11 тысяч дополнительных контрольных цифр приема. Университеты получат места с учетом своего положения в рейтинге вузов по итогам ранее проведенного минобрнауки конкурса. При этом в приоритете - вузы тех регионов, где остро не хватает квалифицированных специалистов.

- Мы наблюдаем значительную концентрацию талантливых студентов в столичных вузах, - прокомментировал новость министр науки и высшего образования Валерий Фальков. - Наша задача - сделать высшее образование более качественным и доступным на всей территории нашей страны. Увеличение числа бюджетных мест - одна из многочисленных мер поддержки студентов.

По мнению Фалькова, наиболее способные и подготовленные студенты должны иметь возможность поступить на бюджетное место в первую очередь в своем регионе.

- С каждым годом количество бюджетных мест будет увеличиваться, - подчеркнул министр.