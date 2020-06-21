Новости

Марк Хэмилл заявил, что тайно участвовал во всех частях "Звездных войн" 15:55
46-летний Юлиан и 54-летняя Анастасия развелись после года брака 15:43
Звезда "Сватов" Федор Добронравов объяснил свой уход из театра 15:36
Вдова Кобзона госпитализирована с подозрением на COVID-19 15:16
Тизер: "Солнечные противоположности" продлили сразу на два сезона 15:03

Вышел новый тизер финального сезона "Тьмы"

Новости
    21.06.2020, 15:50
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Опубликован новый трейлер третьего сезона немецкой фэнтези-драмы Netflix "Тьма" (Dark).

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер фэнтези-сериала Netflix "Проклятая"

В вымышленном городе Винден по-прежнему бесследно исчезают люди, Канвальд окажется в 1986 году и отправится в далёкое будущее, перемещения во времени контролируются силами добра и зла, а апокалипсис, кажется, всё же неизбежен.

Остальные подробности трейлер не раскрывает, сохраняя интригу до выхода финального сезона. Сможет ли Йонас Канвальд предотвратить конец света, узнаем только в день премьеры.

В главных ролях: Луис Хофманн, Оливер Мазуччи, Каролина Эйхгорн, Йордис Трибель, Майя Шёне.

Премьера заключительного сезона запланирована на Netflix 27 июня 2020 года.

Ранее мы писали про тизер и предыдущий трейлер сезона.

Новости

Автор "Рика и Морти" снимет новый мультсериал для Fox 14:55
Зои Кравиц рассказала, какой получился из Паттинсона Бэтмен 14:35
Звезда ситкома "Сваты" Федор Добронравов уволился из театра 20.06.2020
"Челюстям" - 45 лет: как снимался первый в истории летний блокбастер 20.06.2020
⧣ сериалы
Фото: youtube.com
Авторы "Мандалорца" раскрыли пасхалку с участием Марка Хэмилла 20.06.2020
Умер актер Василий Стоноженко 19.06.2020
Съемки продолжения "Друзей" стартуют в августе 19.06.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Дени Вильнев возвращается в Будапешт, чтобы доснять "Дюну" 19.06.2020
Кристофер Нолан призвал смотреть "Довод" в кинотеатрах 19.06.2020
Писатель-фантаст Святослав Логинов госпитализирован с коронавирусом 19.06.2020
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер фэнтези-сериала Netflix "Проклятая" 19.06.2020
Вышел тизер режиссерской версии "Лиги справедливости" 18.06.2020
Вышел новый трейлер сериала "Роковой патруль" с "Людьми Секс" 18.06.2020