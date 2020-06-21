Вышел новый тизер финального сезона "Тьмы"

Опубликован новый трейлер третьего сезона немецкой фэнтези-драмы Netflix "Тьма" (Dark).

В вымышленном городе Винден по-прежнему бесследно исчезают люди, Канвальд окажется в 1986 году и отправится в далёкое будущее, перемещения во времени контролируются силами добра и зла, а апокалипсис, кажется, всё же неизбежен.

Остальные подробности трейлер не раскрывает, сохраняя интригу до выхода финального сезона. Сможет ли Йонас Канвальд предотвратить конец света, узнаем только в день премьеры.

В главных ролях: Луис Хофманн, Оливер Мазуччи, Каролина Эйхгорн, Йордис Трибель, Майя Шёне.

Премьера заключительного сезона запланирована на Netflix 27 июня 2020 года.

Ранее мы писали про тизер и предыдущий трейлер сезона.