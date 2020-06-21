В России за сутки подтверждено 7728 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 30,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 968
- 2. Московская область 549
- 3. Ханты-Мансийский АО 294
- 4. Санкт-Петербург 229
- 5. Нижегородская область 227
- 6. Свердловская область 207
- 7. Воронежская область 200
- 8. Иркутская область 191
- 9. Челябинская область 182
- 10. Ямало-Ненецкий АО 165
- 11. Ростовская область 153
- 12. Красноярский край 148
- 13. Республика Тыва 147
- 14. Архангельская область 129
- 15. Саратовская область 115
- 16. Ульяновская область 110
- 17. Новосибирская область 105
- 18. Ставропольский край 101
- 19. Омская область 99
- 20. Волгоградская область 98
- 21. Псковская область 95
- 22. Приморский край 89
- 23. Республика Саха (Якутия) 87
- 24. Тульская область 86
- 25. Мурманская область 85
- 26. Республика Дагестан 85
- 27. Карачаево-Черкесская Республика 85
- 28. Ивановская область 83
- 29. Пензенская область 83
- 30. Брянская область 81
- 31. Курская область 79
- 32. Хабаровский край 77
- 33. Белгородская область 76
- 34. Кабардино-Балкарская Республика 75
- 35. Самарская область 75
- 36. Алтайский край 72
- 37. Чувашская Республика 69
- 38. Забайкальский край 69
- 39. Пермский край 67
- 40. Тверская область 66
- 41. Краснодарский край 64
- 42. Республика Коми 61
- 43. Орловская область 60
- 44. Кемеровская область 59
- 45. Калужская область 58
- 46. Томская область 58
- 47. Амурская область 57
- 48. Республика Башкортостан 56
- 49. Оренбургская область 56
- 50. Новгородская область 55
- 51. Астраханская область 55
- 52. Республика Мордовия 55
- 53. Владимирская область 53
- 54. Тамбовская область 53
- 55. Ленинградская область 52
- 56. Липецкая область 51
- 57. Рязанская область 49
- 58. Кировская область 49
- 59. Ярославская область 48
- 60. Республика Бурятия 48
- 61. Республика Хакасия 46
- 62. Смоленская область 45
- 63. Тюменская область 45
- 64. Камчатский край 41
- 65. Республика Татарстан 40
- 66. Республика Марий Эл 37
- 67. Костромская область 33
- 68. Республика Карелия 31
- 69. Республика Северная Осетия 31
- 70. Калининградская область 30
- 71. Республика Адыгея 30
- 72. Сахалинская область 30
- 73. Курганская область 27
- 74. Магаданская область 27
- 75. Республика Алтай 25
- 76. Республика Ингушетия 24
- 77. Чеченская Республика 21
- 78. Вологодская область 20
- 79. Удмуртская Республика 19
- 80. Республика Калмыкия 13
- 81. г. Севастополь 6
- 82. Республика Крым 5
- 83. Еврейская АО 3
- 84. Чукотский АО 1
Всего в России зарегистрировано 584 680 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. г. Москва 0,5%
- 3. Еврейская АО 0,8%
- 4. Республика Крым 0,8%
- 5. Республика Северная Осетия 0,8%
- 6. Чукотский АО 0,8 %
За сутки подтверждено 109 летальных случаев
- Владимирская область 1
- Калужская область 1
- Костромская область 1
- Липецкая область 1
- Московская область 5
- Рязанская область 1
- Тульская область 3
- Москва 32
- Архангельская область 3
- Ленинградская область 2
- Санкт-Петербург 26
- Краснодарский край 3
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 5
- Республика Дагестан 4
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Ставропольский край 1
- Пермский край 3
- Нижегородская область 5
- Свердловская область 1
- Ханты-Мансийский АО 1
- Алтайский край 2
- Новосибирская область 2
- Республика Бурятия 2
За весь период пандемии по России умерли 8 111 человек.
За прошедшие сутки из стационаров выписано 5 119 выздоровевших
- Белгородская область 20
- Брянская область 31
- Владимирская область 37
- Воронежская область 44
- Ивановская область 1
- Калужская область 7
- Костромская область 6
- Курская область 16
- Липецкая область 61
- Московская область 1202
- Орловская область 55
- Рязанская область 15
- Смоленская область 48
- Тамбовская область 41
- Тульская область 56
- Ярославская область 54
- Москва 1007
- Республика Карелия 7
- Республика Коми 4
- Архангельская область 85
- Вологодская область 31
- Калининградская область 8
- Ленинградская область 45
- Мурманская область 16
- Новгородская область 1
- Псковская область 4
- Санкт-Петербург 498
- Республика Адыгея 41
- Республика Калмыкия 8
- Краснодарский край 36
- Астраханская область 23
- Волгоградская область 39
- Ростовская область 91
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 31
- Кабардино-Балкарская Республика 29
- Карачаево-Черкесская Республика 28
- Республика Северная Осетия - Алания 20
- Ставропольский край 31
- Республика Башкортостан 22
- Республика Марий Эл 12
- Республика Мордовия 41
- Республика Татарстан 5
- Удмуртская Республика 7
- Республика Чувашия 32
- Пермский край 23
- Кировская область 39
- Нижегородская область 66
- Оренбургская область 25
- Пензенская область 22
- Самарская область 39
- Саратовская область 23
- Ульяновская область 114
- Курганская область 6
- Свердловская область 137
- Тюменская область 17
- Ханты-Мансийский АО 156
- Ямало-Ненецкий автономный округ 27
- Челябинская область 40
- Республика Алтай 7
- Республика Тыва 26
- Республика Хакасия 2
- Алтайский край 17
- Красноярский край 7
- Иркутская область 74
- Кемеровская область 22
- Новосибирская область 54
- Омская область 36
- Томская область 8
- Республика Бурятия 39
- Республика Саха (Якутия) 36
- Забайкальский край 10
- Камчатский край 1
- Приморский край 63
- Амурская область 5
- Магаданская область 9
- Хабаровский край 67
- Чукотский автономный округ 5
За весь период пандемии выписано по России - 339 711 выздоровевших.