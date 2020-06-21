В России за сутки подтверждено 7728 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 30,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1. Москва 968

2. Московская область 549

3. Ханты-Мансийский АО 294

4. Санкт-Петербург 229

5. Нижегородская область 227

6. Свердловская область 207

7. Воронежская область 200

8. Иркутская область 191

9. Челябинская область 182

10. Ямало-Ненецкий АО 165

11. Ростовская область 153

12. Красноярский край 148

13. Республика Тыва 147

14. Архангельская область 129

15. Саратовская область 115

16. Ульяновская область 110

17. Новосибирская область 105

18. Ставропольский край 101

19. Омская область 99

20. Волгоградская область 98

21. Псковская область 95

22. Приморский край 89

23. Республика Саха (Якутия) 87

24. Тульская область 86

25. Мурманская область 85

26. Республика Дагестан 85

27. Карачаево-Черкесская Республика 85

28. Ивановская область 83

29. Пензенская область 83

30. Брянская область 81

31. Курская область 79

32. Хабаровский край 77

33. Белгородская область 76

34. Кабардино-Балкарская Республика 75

35. Самарская область 75

36. Алтайский край 72

37. Чувашская Республика 69

38. Забайкальский край 69

39. Пермский край 67

40. Тверская область 66

41. Краснодарский край 64

42. Республика Коми 61

43. Орловская область 60

44. Кемеровская область 59

45. Калужская область 58

46. Томская область 58

47. Амурская область 57

48. Республика Башкортостан 56

49. Оренбургская область 56

50. Новгородская область 55

51. Астраханская область 55

52. Республика Мордовия 55

53. Владимирская область 53

54. Тамбовская область 53

55. Ленинградская область 52

56. Липецкая область 51

57. Рязанская область 49

58. Кировская область 49

59. Ярославская область 48

60. Республика Бурятия 48

61. Республика Хакасия 46

62. Смоленская область 45

63. Тюменская область 45

64. Камчатский край 41

65. Республика Татарстан 40

66. Республика Марий Эл 37

67. Костромская область 33

68. Республика Карелия 31

69. Республика Северная Осетия 31

70. Калининградская область 30

71. Республика Адыгея 30

72. Сахалинская область 30

73. Курганская область 27

74. Магаданская область 27

75. Республика Алтай 25

76. Республика Ингушетия 24

77. Чеченская Республика 21

78. Вологодская область 20

79. Удмуртская Республика 19

80. Республика Калмыкия 13

81. г. Севастополь 6

82. Республика Крым 5

83. Еврейская АО 3

84. Чукотский АО 1 Всего в России зарегистрировано 584 680 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ 0%

2. г. Москва 0,5%

3. Еврейская АО 0,8%

4. Республика Крым 0,8%

5. Республика Северная Осетия 0,8%

6. Чукотский АО 0,8 % За сутки подтверждено 109 летальных случаев Владимирская область 1

Калужская область 1

Костромская область 1

Липецкая область 1

Московская область 5

Рязанская область 1

Тульская область 3

Москва 32

Архангельская область 3

Ленинградская область 2

Санкт-Петербург 26

Краснодарский край 3

Астраханская область 1

Волгоградская область 1

Ростовская область 5

Республика Дагестан 4

Кабардино-Балкарская Республика 2

Ставропольский край 1

Пермский край 3

Нижегородская область 5

Свердловская область 1

Ханты-Мансийский АО 1

Алтайский край 2

Новосибирская область 2

Республика Бурятия 2 За весь период пандемии по России умерли 8 111 человек. За прошедшие сутки из стационаров выписано 5 119 выздоровевших Белгородская область 20

Брянская область 31

Владимирская область 37

Воронежская область 44

Ивановская область 1

Калужская область 7

Костромская область 6

Курская область 16

Липецкая область 61

Московская область 1202

Орловская область 55

Рязанская область 15

Смоленская область 48

Тамбовская область 41

Тульская область 56

Ярославская область 54

Москва 1007

Республика Карелия 7

Республика Коми 4

Архангельская область 85

Вологодская область 31

Калининградская область 8

Ленинградская область 45

Мурманская область 16

Новгородская область 1

Псковская область 4

Санкт-Петербург 498

Республика Адыгея 41

Республика Калмыкия 8

Краснодарский край 36

Астраханская область 23

Волгоградская область 39

Ростовская область 91

Севастополь 1

Республика Дагестан 31

Кабардино-Балкарская Республика 29

Карачаево-Черкесская Республика 28

Республика Северная Осетия - Алания 20

Ставропольский край 31

Республика Башкортостан 22

Республика Марий Эл 12

Республика Мордовия 41

Республика Татарстан 5

Удмуртская Республика 7

Республика Чувашия 32

Пермский край 23

Кировская область 39

Нижегородская область 66

Оренбургская область 25

Пензенская область 22

Самарская область 39

Саратовская область 23

Ульяновская область 114

Курганская область 6

Свердловская область 137

Тюменская область 17

Ханты-Мансийский АО 156

Ямало-Ненецкий автономный округ 27

Челябинская область 40

Республика Алтай 7

Республика Тыва 26

Республика Хакасия 2

Алтайский край 17

Красноярский край 7

Иркутская область 74

Кемеровская область 22

Новосибирская область 54

Омская область 36

Томская область 8

Республика Бурятия 39

Республика Саха (Якутия) 36

Забайкальский край 10

Камчатский край 1

Приморский край 63

Амурская область 5

Магаданская область 9

Хабаровский край 67

Чукотский автономный округ 5 За весь период пандемии выписано по России - 339 711 выздоровевших.