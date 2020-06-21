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21.06.2020 10:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России за сутки подтверждено 7728 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 30,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 968
  • 2. Московская область 549
  • 3. Ханты-Мансийский АО 294
  • 4. Санкт-Петербург 229
  • 5. Нижегородская область 227
  • 6. Свердловская область 207
  • 7. Воронежская область 200
  • 8. Иркутская область 191
  • 9. Челябинская область 182
  • 10. Ямало-Ненецкий АО 165
  • 11. Ростовская область 153
  • 12. Красноярский край 148
  • 13. Республика Тыва 147
  • 14. Архангельская область 129
  • 15. Саратовская область 115
  • 16. Ульяновская область 110
  • 17. Новосибирская область 105
  • 18. Ставропольский край 101
  • 19. Омская область 99
  • 20. Волгоградская область 98
  • 21. Псковская область 95
  • 22. Приморский край 89
  • 23. Республика Саха (Якутия) 87
  • 24. Тульская область 86
  • 25. Мурманская область 85
  • 26. Республика Дагестан 85
  • 27. Карачаево-Черкесская Республика 85
  • 28. Ивановская область 83
  • 29. Пензенская область 83
  • 30. Брянская область 81
  • 31. Курская область 79
  • 32. Хабаровский край 77
  • 33. Белгородская область 76
  • 34. Кабардино-Балкарская Республика 75
  • 35. Самарская область 75
  • 36. Алтайский край 72
  • 37. Чувашская Республика 69
  • 38. Забайкальский край 69
  • 39. Пермский край 67
  • 40. Тверская область 66
  • 41. Краснодарский край 64
  • 42. Республика Коми 61
  • 43. Орловская область 60
  • 44. Кемеровская область 59
  • 45. Калужская область 58
  • 46. Томская область 58
  • 47. Амурская область 57
  • 48. Республика Башкортостан 56
  • 49. Оренбургская область 56
  • 50. Новгородская область 55
  • 51. Астраханская область 55
  • 52. Республика Мордовия 55
  • 53. Владимирская область 53
  • 54. Тамбовская область 53
  • 55. Ленинградская область 52
  • 56. Липецкая область 51
  • 57. Рязанская область 49
  • 58. Кировская область 49
  • 59. Ярославская область 48
  • 60. Республика Бурятия 48
  • 61. Республика Хакасия 46
  • 62. Смоленская область 45
  • 63. Тюменская область 45
  • 64. Камчатский край 41
  • 65. Республика Татарстан 40
  • 66. Республика Марий Эл 37
  • 67. Костромская область 33
  • 68. Республика Карелия 31
  • 69. Республика Северная Осетия 31
  • 70. Калининградская область 30
  • 71. Республика Адыгея 30
  • 72. Сахалинская область 30
  • 73. Курганская область 27
  • 74. Магаданская область 27
  • 75. Республика Алтай 25
  • 76. Республика Ингушетия 24
  • 77. Чеченская Республика 21
  • 78. Вологодская область 20
  • 79. Удмуртская Республика 19
  • 80. Республика Калмыкия 13
  • 81. г. Севастополь 6
  • 82. Республика Крым 5
  • 83. Еврейская АО 3
  • 84. Чукотский АО 1

Всего в России зарегистрировано 584 680 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. г. Москва 0,5%
  • 3. Еврейская АО 0,8%
  • 4. Республика Крым 0,8%
  • 5. Республика Северная Осетия 0,8%
  • 6. Чукотский АО 0,8 %
За сутки подтверждено 109 летальных случаев
  • Владимирская область 1
  • Калужская область 1
  • Костромская область 1
  • Липецкая область 1
  • Московская область 5
  • Рязанская область 1
  • Тульская область 3
  • Москва 32
  • Архангельская область 3
  • Ленинградская область 2
  • Санкт-Петербург 26
  • Краснодарский край 3
  • Астраханская область 1
  • Волгоградская область 1
  • Ростовская область 5
  • Республика Дагестан 4
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Ставропольский край 1
  • Пермский край 3
  • Нижегородская область 5
  • Свердловская область 1
  • Ханты-Мансийский АО 1
  • Алтайский край 2
  • Новосибирская область 2
  • Республика Бурятия 2

За весь период пандемии по России умерли 8 111 человек.

За прошедшие сутки из стационаров выписано 5 119 выздоровевших
  • Белгородская область 20
  • Брянская область 31
  • Владимирская область 37
  • Воронежская область 44
  • Ивановская область 1
  • Калужская область 7
  • Костромская область 6
  • Курская область 16
  • Липецкая область 61
  • Московская область 1202
  • Орловская область 55
  • Рязанская область 15
  • Смоленская область 48
  • Тамбовская область 41
  • Тульская область 56
  • Ярославская область 54
  • Москва 1007
  • Республика Карелия 7
  • Республика Коми 4
  • Архангельская область 85
  • Вологодская область 31
  • Калининградская область 8
  • Ленинградская область 45
  • Мурманская область 16
  • Новгородская область 1
  • Псковская область 4
  • Санкт-Петербург 498
  • Республика Адыгея 41
  • Республика Калмыкия 8
  • Краснодарский край 36
  • Астраханская область 23
  • Волгоградская область 39
  • Ростовская область 91
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 31
  • Кабардино-Балкарская Республика 29
  • Карачаево-Черкесская Республика 28
  • Республика Северная Осетия - Алания 20
  • Ставропольский край 31
  • Республика Башкортостан 22
  • Республика Марий Эл 12
  • Республика Мордовия 41
  • Республика Татарстан 5
  • Удмуртская Республика 7
  • Республика Чувашия 32
  • Пермский край 23
  • Кировская область 39
  • Нижегородская область 66
  • Оренбургская область 25
  • Пензенская область 22
  • Самарская область 39
  • Саратовская область 23
  • Ульяновская область 114
  • Курганская область 6
  • Свердловская область 137
  • Тюменская область 17
  • Ханты-Мансийский АО 156
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 27
  • Челябинская область 40
  • Республика Алтай 7
  • Республика Тыва 26
  • Республика Хакасия 2
  • Алтайский край 17
  • Красноярский край 7
  • Иркутская область 74
  • Кемеровская область 22
  • Новосибирская область 54
  • Омская область 36
  • Томская область 8
  • Республика Бурятия 39
  • Республика Саха (Якутия) 36
  • Забайкальский край 10
  • Камчатский край 1
  • Приморский край 63
  • Амурская область 5
  • Магаданская область 9
  • Хабаровский край 67
  • Чукотский автономный округ 5

За весь период пандемии выписано по России - 339 711 выздоровевших.

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