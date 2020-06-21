Завершился прием заявлений на голосование онлайн и по месту нахождения

В воскресенье завершился прием заявлений от граждан, которые хотят проголосовать по поправкам в Конституции через интернет и по месту нахождения. По данным ЦИК, в систему ГАС "Выборы" поступило более 2,6 млн обращений по системе "Мобильный избиратель" и более 1 млн заявок от москвичей и жителей Нижегородской области, желающих принять участие в дистанционном электронном голосовании.

Теперь выверенные списки по каждому участку будут сформированы и переданы участковым комиссиям (УИК). После этого в них нельзя будет вносить никакие изменения.

Продолжается и формирование наблюдательского корпуса. Общественная палата России, которая ведет эту работу, оперативно откликнулась на призыв главы ЦИК Эллы Памфиловой продлить прием заявлений от кандидатов. "Если у нас есть хоть малейшая юридическая возможность вести эту работу до 1 июля, то после консультации с ЦИК, конечно, мы такое решение примем", - заявила журналистам секретарь ОПРФ Лидия Михеева.

Участки для голосования откроются уже в этот четверг, 25 июня. В оставшиеся дни членам УИК предстоит обустроить помещения в соответствии с рекомендациями ЦИК и Роспотребнадзора, а также подготовиться самим. В порядка 70 регионах на участках будут установлены камеры видеонаблюдения. Решения об их использовании субъекты принимают сами с учетом своих возможностей.

Также самостоятельно местные власти решают, какие меры безопасности принять в отношении членов УИК. За последний месяц ситуация с коронавирусом "значительно улучшилась", заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в пятницу. Но в регионах обстановка очень разная, поэтому Центризбирком и Роспотребнадзор рекомендуют проводить тестирование членов избиркомов на коронавирус, если того требует обстановка. "Мы считаем, что это надо делать по согласованию с местными санитарно-эпидемиологическими службами", - добавила глава ЦИК.

По ее словам, в нескольких регионах, например, в Севастополе, Дагестане и Марий Эл, предусмотрено полное тестирование членов избиркомов. В других субъектах проверят тех, кто работает в эпидемиологически неблагополучных районах и членов комиссий старше 60 лет.

С 25 июня по 1 июля по всей России откроется более 96 тысяч участков, порядка 2,5 тысячи из них - закрытые, образованные в том числе в больницах. Но в "красные зоны", где лечатся пациенты с коронавирусом, члены избиркомов не пойдут, заявила Элла Памфилова. Впрочем, если кто-то из медперсонала в "красных зонах" или болеющих COVID-19 захочет проголосовать, можно образовать комиссию из числа врачей и медсестер, ЦИК обеспечит их всем необходимым.

Если кто-то из медперсонала в "красных зонах" или болеющих COVID-19 захочет проголосовать, можно образовать комиссию из числа врачей и медсестер

В течение всех дней голосования и в день подведения итогов 2 июля в Центризбиркоме будет работать информационный центр. Туда уже аккредитовались около тысячи представителей СМИ. В пятницу журналистам показали, как будет организована их работа. На экранах в зале заседаний ЦИК и на первом этаже будет отражаться вся информация о ходе голосования и активности граждан в регионах. Запланированы включения из регионов, беседы с экспертами и даже сеансы связи с космодромом Байконур и с МКС.