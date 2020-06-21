В центральном матче 23-го тура российской Премьер-лиги лидер чемпионата "Зенит" разгромил на выезде ЦСКА - 4:0. Как минимум на сутки питерцы увеличили отрыв от ближайших конкурентов до 12 очков.

Удивительно, как после трехмесячной паузы зенитовцы не то что не растеряли форму, а даже наоборот, прибавили. Первый тайм в исполнении команды Сергея Семака был близок к идеальному: гости держали мяч, почти ничего не позволили создать у своих ворот армейцам, вдобавок забили еще и три гола. Могли и больше, если бы не мастерство Игоря Акинфеева.

Наконец показал себя с наилучшей стороны Малком. Самый дорогой футболист нашего чемпионата, перешедший минувшим летом в "Зенит" из "Барселоны" за 40 миллионов евро, оформил дубль и вообще много обострял на своем фланге. Напомним, что бразилец пропустил почти всю первую часть сезона из-за травмы. То ли относительная свежесть по сравнению с другими партнерами дает о себе знать, то ли просто его уровень выше, чем у других, но в матче с ЦСКА Малком был великолепен.

- Как и все ребята, Малком сыграл на 100 процентов своих возможностей. Он действовал полезно, строго по плану. Конечно, были и определенные недочеты, как и у всех. Но не стоит забывать, что сегодня был первый поединок после длительной паузы, - отметил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В отличие от питерцев у ЦСКА огромные проблемы. Если так пойдет дальше, армейцы рискуют остаться без еврокубков на следующий сезон. "Красно-синие" продлили серию без побед в чемпионате России до шести встреч. Это худший результат за последние девять лет.

Болельщиков ЦСКА огорчать должен даже не столько этот факт, а тот, что команда с большим трудом создает моменты и частенько ошибается в обороне. Акинфеев выручает своих сколько может, но порой и он бывает бессилен, как в эпизоде с первым голом Малкома, когда ошибка защитника хозяев Виктора Васина позволила бразильцу буквально с нескольких сантиметров пробить по воротам.

К слову, после матча главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не смог ответить на вопросы журналистов. Ему стало плохо после игры. "Виктор Михайлович себя плохо почувствовал. Давайте не мучить человека, у него поднялось давление", - сказал один из помощников Гончаренко Сергей Овчинников.

Общаясь со СМИ, Овчинников подчеркнул: после такого поражения последуют выводы. Правда, какие именно - он уточнять не стал.

- Ошибки Васина? Не хотелось бы говорить о ком-то персонально. Недочеты бывают у всех. Дальше будем принимать определенные меры. Быстрые голы всегда не лучшим образом влияют на ход матча. ЦСКА просто не перестроился, а "Зенит" использовал наши слабые стороны. Возможно, могли бы как-то иначе выставить оборону. В любом случае сегодняшний матч даст большую пищу для размышлений, - сказал Овчинников.

Важнейшую победу одержал "Спартак". Обыграв в Туле "Арсенал" (3:2), команда Доменико Тедеско поднялась уже на шестое место. Если еще несколько туров назад казалось почти нереальным, что по итогам сезона "красно-белые" попадут в еврокубковую зону, то теперь они отстают от нее лишь на пять очков.

При этом встреча с "Арсеналом" получилась противоречивой. С одной стороны, почти все 90 минут спартаковцы контролировали ситуацию и могли забить больше трех мячей. С другой - никуда не делись проблемы в обороне. Уже в компенсированное время москвичи пропустили дважды и едва не упустили, казалось, гарантированные три очка.

- Выиграть 3:0 было бы приятнее, но матч был за шесть очков. Мы победили и обошли в таблице "Арсенал" - это самое главное, - сказал тренер "Спартака" Андреас Хинкель, руководивший в Туле командой из-за дисквалификации главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско.

Потихоньку оживает при Леониде Слуцком "Рубин". Казанцы обыграли на выезде "Урал" (2:1) и поднялись уже на 11-е место.

А накануне в Краснодаре должен был состояться матч между одноименным клубом и "Динамо". Однако он был перенесен на 19 июля из-за трех случаев заражения коронавирусом в столичном клубе. О переносе противостояния сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Зенит" оторвался от конкурентов уже на 12 очков, а ЦСКА не может выиграть в матче Премьер-лиги с конца ноября прошлого года

Инфекцию обнаружили у форварда Клинтона Н Жи, а также хавбеков Шарля Каборе и Себастьяна Шиманьского. Основной состав "бело-голубых" ушел на двухнедельный карантин. Отметим, что "Динамо" поблагодарило руководство "Краснодара" в лице президента клуба Сергея Галицкого "за жест доброй воли, человеческое и спортивное благородство".

Статистика

"Крылья Советов" - "Ахмат" - 2:4

Голы: Бурлак, 6, Глушенков, 88 - Ильин, 54, 66, Глушаков, 59, Бериша, 69.

"Сочи" - "Ростов" - 10:1

Голы: Абрамов - автогол, 6, Кокорин, 15, 44, 51, Заболотный, 45+1, 47, Новосельцев, 53, Полоз, 74, 86, Колдунов, 87 - Романов, 1.

"Урал" - "Рубин" - 1:2

Голы: Кухарчик, 7 - Кварацхелия, 39, Бакаев, 56.

"Арсенал" - Спартак" - 2:3

Голы: Луценко, 90+4, Лесовой, 90+9 - Соболев, 44, Рассказов, 66, Понсе, 79.

ЦСКА - "Зенит" - 0:4

Голы: Иванович, 2, Малком, 9, 45+2, Дриусси, 90+4, пен.