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Звезда "Сватов" Федор Добронравов объяснил свой уход из театра

Новости
    21.06.2020, 15:36
Текст:   Олег Усков

Актер Федор Добронравов, "самый популярный артист Московского Академического театра Сатиры после Александра Ширвиндта", объяснил свой уход из его труппы, в которой состоял шестнадцать лет.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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При этом оказалось, что решение была принято им отнюдь не вчера: как передает МК, заявление об уходе по собственному желанию артист написал еще в самом начале пандемии новой коронавирусной инфекции - "когда в Сатире было все спокойно, все грустно погружались в глубокую самоизоляцию".

По его словам, он, "как и все", находится на карантине - на даче. И на прямой вопрос, что случилось, не ссорился ли он с начальством, Федор ответил, что нет, не ссорился, а "просто устал" за эти шестнадцать лет. "Александру Анатольевичу (Ширвиндту, художественному руководителю театра - прим. "Кинократии") так и сказал", - уведомил Добронравов.

Заверив, что совсем с театром он не прощается и продолжит "разово" играть самый популярный спектакль Сатиры "Где мы?" - с участием "великолепной троицы" Ширвиндт - Добронравов - Олешко.

"Буду играть этот спектакль столько, сколько будет играть Александр Анатольевич", - утешил поклонников Федор. Информируя, что они с Ширвиндтом регулярно созваниваются и уже запланировали встречу.

Также Федор отметил, что съемки возрожденных "Сватов" пришлось перенести на следующий год - из-за ситуации с COVID в РБ, где намечено снимать новый сезон, ничего не успели подготовить.

Хотя, в целом - считает Федор - жизнь уже "потихоньку возвращается в прежнее русло".

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