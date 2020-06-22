Врачи предупредили о риске появления диабета после COVID-19

За несколько месяцев после вспышки распространения нового коронавируса врачи из разных стран определили, что люди с диабетом I или II типов имеют повышенный риск летального исхода от COVID-19.

Однако, как заявили несколько медиков, SARS-CoV-2 и провоцируемая им пневмония не только угрожает жизни диабетиков, но и фактически сам может вызывать развитие этого заболевания.

По словам ученых, их вывод основан на случае в Китае, где молодой человек, прежде не имевший хронических недугов, после перенесенного COVID-19 заболел кетоацидозом - одной из тяжелых форм сахарного диабета.

Кроме того, медики отмечают, что во время вспышки атипичной пневмонии в 2002-2004 годах, также вызванной коронавирусом, были зарегистрированы случаи появления острого диабета. При других типах пневмоний подобного явления не наблюдалось. В большинстве случаев диабет исчезал в течение примерно трех лет, однако у 10 процентов пациентов он остался.

Один из авторов заявления доктор Франческо Рубино из Королевского колледжа в Лондоне пояснил, что о связи вирусных инфекций с появлением симптомов диабета известно давно. Патогены разрушают так называемые островки Лангерганса (бета-клетки в поджелудочной железе, производящие инсулин, - прим. "РГ"), что вызывает хронический аутоиммунный ответ. Известны случаи возникновения диабета при паротите и ряде энтеровирусных инфекций, в частности, вирусе Коксаки. В них речь шла о диабете I типа. У ученых есть основания опасаться, что COVID-19 провоцирует диабет нового типа.

В настоящее время ученые разработали специальный реестр для регистрации всех случаев диабета, возникших у пациентов, перенесших заболевания новым коронавирусом.