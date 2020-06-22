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Рубрика: Общество

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300 тысяч учителей выйдут из отпуска на ЕГЭ
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8189)
Чтобы провести ЕГЭ, свой отпуск прервут 300 тысяч российских учителей.
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

- Мы перенесли экзамен на середину лета, чем доставили сильный дискомфорт учителям. Отпуск прерван для 300 тысяч педагогов. Это почти четвертая часть от всех учителей в стране, - рассказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

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Напомним, ЕГЭ пройдет с 29 июня (в этот день - пробный экзамен) и по 8 августа. Сдавать единый экзамен будут 736 тысяч человек, в том числе примерно 640 тысяч - выпускники одиннадцатых классов. Врио главы Рособрнадзора поддержал предложение "Единой России" установить дополнительную выплату учителям за работу на ЕГЭ. Так, например, в Мурманской области учителя получат до 10 тысяч рублей.

- Этот пример надо довести до глав субъектов, - отметил Анзор Музаев. - Думаю, это не очень большие деньги, которые можно все-таки найти и выплатить учителям.

Кстати

Рособрнадзор проведет анализ почерков 1,2 млн работ ЕГЭ. Чтобы исключить сдачу Единого госэкзамена "за того парня".

- В 2019 году на ЕГЭ впервые была применена технология выявления разных почерков с помощью искусственной нейронной сети, - пояснили в ведомстве. - Автоматизированный анализ выявил 75 работ, которые были выполнены, предположительно, разными почерками. В региональных органах управления образованием провели дополнительные проверки. И некоторые результаты ЕГЭ были аннулированы. Сейчас вызвавшие подозрение работы будут направлены в специализированную организацию на почерковедческую экспертизу.

Общество Образование ЕГЭ в России

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