Но не меньшую роль сыграло создание по итогам войны Организации Объединенных Наций, устав которой, объявив войну вне закона, обязал постоянных членов Совета Безопасности договариваться между собой.

От этого выиграла не только дипломатия. Был фактически кодифицирован тезис о неделимости безопасности, то есть бесперспективности обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других, а точнее, отказа им в праве на равную безопасность. Глобализация последних 30 лет сделала в этом направлении следующий шаг - заставила всех признать взаимозависимость как важнейшую характеристику нашей эпохи, что подтвердила и нынешняя пандемия. Каких доказательств неделимости безопасности еще надо?

Это тем более важно сознавать во всех столицах сейчас, когда налицо попытки свернуть глобализационные процессы и вернуть мир в XIX век с его национализмом, протекционизмом и изоляционизмом. "Назад в будущее?" - именно об этом говорят попытки западных элит для начала искусственно возродить в международных отношениях идеологическую конфронтацию под лозунгом защиты некого "либерального порядка" от "авторитарных режимов". Но все это - повторение пройденного, от чего и предупреждает Кремль. Только дальнейшее развитие по-настоящему коллективных начал в мировой политике, а они уже заложены в системе ООН, позволит избежать такого сценария. Мир оказался на развилке: или мы идем вперед, или движемся назад, какими бы доводами это ни обставлялось.

Остается надеяться, что общие интересы мира и сотрудничества в противодействии глобальным вызовам, что и составляет позитивную повестку дня (ее не надо выдумывать!), возобладают и лидеры "пятерки" смогут договориться между собой. Тогда будет легко договориться и всем остальным. Никакие выборочные форматы - "семерка", "семерка+" и т.д. - не дадут решения. Первыми сделать шаг к диалогу и восстановлению доверия в мировых делах должны те, на кого возложена особая ответственность за поддержание мира и международной безопасности. Это послужило бы лучшим средством почтить память тех, кто добыл общую Победу 75 лет назад. История - не линейный процесс, но удлинять окольный путь к тому, что было очевидным еще тогда, было бы верхом безответственности, если не преступлением против интересов всего мирового сообщества.

Наши партнеры проигнорировали предложение России на Гаагских конференциях мира 1899 и 1907 годов исключить войну как средство разрешения международных споров. Трагические последствия этого очевидны. Сейчас, сто с лишним лет спустя, к голосу разума должны прислушаться.