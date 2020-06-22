Apple официально представила iOS 14. Список нововведений

Компания Apple представила новую версию iOS 14, под управлением которой уже грядущей осенью заработает множество iPhone, включая те, которые многие считают устаревшими.

Изменения затронут интерфейс - в операционной системе появятся новые "умные папки", которые будут хранить внутри себя схожие приложения. Запустить программу при этом можно будет, не раскрывая папку, а сама папка будет достаточно большой, чтобы было видно почти все содержимое.

Фото: Apple

Кроме того, пользователи смогут скрывать те страницы рабочего стола, которые им сейчас не нужны.

Другое важное изменение - виджеты. Если раньше интерактивные значки с прогнозом погоды или новостями собирались на одной странице слева, то теперь они могут быть везде и иметь разную форму и размер.

Фото: Apple

Новый режим "картинка в картинке" позволит проигрывать видео на iPhone поверх остальных окон. Ролик можно разместить сверху или снизу экрана, увеличить или уменьшить, "задвинуть" за край рабочего стола стола и затем "вытянуть" обратно.

Голосовой помощник Siri станет умнее - например, он получит функцию перевода, разработчики пообещали поддержку русского языка. Функция переводчика позволит одновременно общаться двум людям, говорящим на разных языках. А еще при запуске Siri не будет разворачиваться на весь экран - хватит небольшого окошка вверху.

Отдельно порадует iOS 14 автомобилистов - iPhone можно будет использовать для открытия и закрытия дверей автомобиля и даже в качестве ключей зажигания.

Изменятся и "Сообщения", в которых можно будет прикреплять наверх списка избранные беседы, а в групповых чатах появится возможность ответа на определенные сообщения.

Еще одно полезное нововведение iOS 14 называется App Clip. Это простые и легкие приложения, которые не нужно устанавливать на iPhone - они сами загружаются, когда iPhone подносят к NFC-метке или считывают камерой QR-код, и появляются в нижней части экрана. Это работает так: например, владелец iPhone хочет арендовать электросамокат - он подносит смартфон к метке, на экране моментально появляется окно приложения, где можно оплатить аренду.

Затронули изменения и умные часы Apple Watch. В новой версии watchOS 6 появятся новые настраиваемые циферблаты, позволяющие выводить больше полезной информации одновременно, будут добавлены новые виды тренировок - например, танцы. Кроме того, часы наконец-то научатся отслеживать сон пользователя, включая фазы глубокого и быстрого сна, и будут понимать, когда владелец моет руки, чтобы запустить таймер на двадцать секунд.