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Apple официально представила iOS 14. Список нововведений

Текст:   Антон Благовещенский
22.06.2020,  
21:00

Компания Apple представила новую версию iOS 14, под управлением которой уже грядущей осенью заработает множество iPhone, включая те, которые многие считают устаревшими.

Изменения затронут интерфейс - в операционной системе появятся новые "умные папки", которые будут хранить внутри себя схожие приложения. Запустить программу при этом можно будет, не раскрывая папку, а сама папка будет достаточно большой, чтобы было видно почти все содержимое.

Фото: Apple

Кроме того, пользователи смогут скрывать те страницы рабочего стола, которые им сейчас не нужны.

Другое важное изменение - виджеты. Если раньше интерактивные значки с прогнозом погоды или новостями собирались на одной странице слева, то теперь они могут быть везде и иметь разную форму и размер.

Фото: Apple

Новый режим "картинка в картинке" позволит проигрывать видео на iPhone поверх остальных окон. Ролик можно разместить сверху или снизу экрана, увеличить или уменьшить, "задвинуть" за край рабочего стола стола и затем "вытянуть" обратно.

Голосовой помощник Siri станет умнее - например, он получит функцию перевода, разработчики пообещали поддержку русского языка. Функция переводчика позволит одновременно общаться двум людям, говорящим на разных языках. А еще при запуске Siri не будет разворачиваться на весь экран - хватит небольшого окошка вверху.

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Отдельно порадует iOS 14 автомобилистов - iPhone можно будет использовать для открытия и закрытия дверей автомобиля и даже в качестве ключей зажигания.

Изменятся и "Сообщения", в которых можно будет прикреплять наверх списка избранные беседы, а в групповых чатах появится возможность ответа на определенные сообщения.

Еще одно полезное нововведение iOS 14 называется App Clip. Это простые и легкие приложения, которые не нужно устанавливать на iPhone - они сами загружаются, когда iPhone подносят к NFC-метке или считывают камерой QR-код, и появляются в нижней части экрана. Это работает так: например, владелец iPhone хочет арендовать электросамокат - он подносит смартфон к метке, на экране моментально появляется окно приложения, где можно оплатить аренду.

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Затронули изменения и умные часы Apple Watch. В новой версии watchOS 6 появятся новые настраиваемые циферблаты, позволяющие выводить больше полезной информации одновременно, будут добавлены новые виды тренировок - например, танцы. Кроме того, часы наконец-то научатся отслеживать сон пользователя, включая фазы глубокого и быстрого сна, и будут понимать, когда владелец моет руки, чтобы запустить таймер на двадцать секунд.

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