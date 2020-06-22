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Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac

Текст:   Иван Черноусов
22.06.2020,  
22:40

Apple отказалась от процессоров Intel в своих компьютерах. Об этом компания из Купертино сообщила во время трансляции ежегодной конференции разработчиков WWDC.

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Как подчеркнули "яблочники", в новых компьютерах они будут использовать чипы собственного производства. По заверениям компании, новые процессоры обеспечивают лучшую производительность, совместимость с "железом" и программным обеспечением, а также улучшенную энергоэффективность. Во время презентации упомянули, что уже тесно работают с Microsoft и Adobe для переноса Office и Creative Cloud на новую платформу.

Глава Apple Тим Кук заметил, что переход на новые чипы в компьютерах Mac является "историческим моментом для компании". Первые слухи об отказе от Intel появились в начале лета.