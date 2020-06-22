Археологи нашли "сакральную ограду" поселения эпохи неолита

Британские археологи обнаружили в нескольких километрах от Стоунхенджа два десятка загадочных ям, передает BBC.

По мнению специалистов, это не что иное как сакральная ограда неолитического поселения Даррингтон-Уоллс. Историков удивили внушительные размеры каждой шахты - более 10 метров в ширину и 5 метров в глубину. При этом диаметр круга, образованного гигантскими ямами, составляет 2 километра.

Ученые предполагают, что памятник, возраст которого превышает 4500 лет, был связан с непонятными религиозными практиками. Не исключено, что столь сложное инженерное сооружение было призвано защитить местных жителей от злых духов.

Сообщается, что открытие удалось сделать с помощью радиолокационного зонда.