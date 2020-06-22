Армия почтила минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне

Минутой молчания почтили память павших героев Великой Отечественной войны 22 июня военнослужащие во всех регионах России. Как рассказали в Минобороны РФ в 12:15 мск в знак памяти и скорби солдаты и офицеры, которые сейчас находятся на учебных полигонах, а также в военных городках в местах дислокации войск и на российских военных базах, в том числе в Сирии, почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

В военном ведомстве отметили, что в День памяти и скорби также в военных гарнизонах состоялись торжественные траурные мероприятия. Военнослужащие возложили венки и цветы к памятникам и мемориалам воинам, погибшим в годы войны.