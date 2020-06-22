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22.06.2020 18:56
Рубрика: Экономика

Аварийные дома расселят досрочно

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8189)
Корректировать итоговые показатели по вводу жилых домов, предусмотренные в нацпроекте "Жилье и городская среда", пока не предполагается. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на заседании Совета Федерации.
К 2024 году должно вводиться по 120 млн квадратных метров жилья в год. Фото: Сергей Михеев

К 2024 году должно вводиться по 120 млн квадратных метров жилья в год. Сейчас в минстрое оценивают перспективы отрасли, готовится ряд предложений по ее поддержке. Предполагается, в частности, пересмотреть нормативные документы для ускорения процедур строительства и уменьшения административных барьеров. С учетом допподдержки выход на строительство 120 млн "квадратов" к 2024 году все же возможен, считают в ведомстве. "Внутри, возможно, будут какие-то предложения по корректировке", - сказал министр. После анализа мер поддержки и степени их влияния на ситуацию, а также окончательного утверждения нацплана минстрой будет обсуждать с каждым регионом, что из взятых на себя обязательств субъект может выполнить и что этому мешает.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
Как будет выполняться национальный проект по жилью

К 10 июня из 112,5 млрд рублей, выделенных на нацпроект на этот год, кассовое исполнение составило 42,1 млрд рублей (37,3%). "Освоение средств идет по графику, - сообщили в ведомстве. - Минстрой завершает работу по корректировке исполнения мероприятий нацпроекта на этот год".

Успешнее всего действует федеральный проект по переселению граждан из аварийного жилья. План нынешнего года по расселению полностью выполнен уже к началу мая, а к июню перевыполнен на 21,6% по числу переселенных граждан и на 7,43% по расселенной площади. Целевой показатель был превышен в 29 регионах. По расчетам Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, большинство регионов программы переселения завершат уже до конца 2023 года. В отдельных регионах, имеющих небольшие объемы аварийного жилья, - в 2022 году.

Минстрой подготовил изменения в законодательство, которым фонду будет разрешено перераспределять средства в пределах установленного объема финансирования субъекта в том регионе, где расселение идет опережающими темпами. Также регионы смогут привлекать кредиты на ускоренное расселение аварийного жилья и позже направлять на их погашение федеральные средства.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Минстрой Национальные проекты 2019-2024

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