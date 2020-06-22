Беларусь на Каннском кинофестивале представит фильм Перельмана "Уроки фарси"

Вадим Перельман в кинематографе заявил о себе драмой "Дом из песка и тумана". После "Дома" Перельман стал участвовать в проекте "Елки", снял фильм "Купи меня".
Фильм "Уроки фарси" начал снимать на "Беларусьфильме" Тимур Бекмамбетов, но затем перепродал права. Поэтому в заглавных титрах написание "Беларусьфильм" увидели зрители на последнем 70-м Берлинском кинофестивале при просмотре фильма "Уроки фарси".
Фильм рассказывает историю заключенного во французском концлагере, который оказывает услуги офицеру, благодаря чему и доживает до прихода союзников.
Бельгийский еврей Жиль был пойман немецким патрулем при попытке перейти границу Швейцарии. По дороге к месту расстрела он поменял последний бутерброд на антикварную книгу персидских сказок. Один из офицеров концлагеря, заведующий кухней Кох (актер Ларс Айдингер, сыгравший Николая второго в "Матильде") хочет выучить фарси и переехать после войны в Тегеран к брату.
В 2018 году разработкой проекта занялась кинокомпания Hype Film, которая привлекла европейских партнеров и финансирование.
Часть съемок проходила на территории Бобруйска в Беларуси, который сыграл значительную роль в событиях войны 1812 года, а во времена Великой отечественной войны на его территории располагалось два пересыльных концлагеря для советских военнопленных.
- Это очень драматичная история,- говорит режиссер Вадим Перельман, - но для нас было важно сделать ее гуманистической, с верой в жизнь.
Каннский кинорынок пройдет с 23 по 26 июня 2020 года.