Бюджетные деньги помогут быстрее преодолеть последствия пандемии

Новости

Названа дата церемонии вручения "Золотого глобуса" 20:10
В Башкирии бензовоз столкнулся с автобусом и иномаркой 19:53
Коронавирус смогут определять, анализируя выдыхаемый воздух 19:50
"Полумна Лавгуд" рассказала об опасности увлечением "Гарри Поттером" 19:49
Причиной смерти актера Василия Стоноженко стала травма головы 19:33
Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу против "Динамо" 19:22
Госдума изменит график для рассмотрения проектов по поддержке граждан 19:15
Депутатские запросы будут публиковаться 19:11
Новые снимки Титана указали на действующие на спутнике вулканы 19:10
Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве 18:38
Как на самом деле должны были выглядеть персонажи фильма "Король Артур" 18:38
Ученые предложили лечить сахарный диабет "исправлением" генома 18:28
Хуснуллин: Дорожное строительство в Рязанской области идет в хорошем темпе 18:28
В Курске за нападение на пограничников осужден житель Дагестана 18:21
СК проверит причины крушения параплана в горах Сочи 18:18
Муж Полины Гагариной рассказал, что они расстались 18:16
Германию на Параде Победы будет представлять посол ФРГ 18:15
Парижский "Диснейленд" откроется 15 июля 18:04
Экс-министра образования Дагестана осудили за растрату 17:57
Итальянский футбольный тренер Анчелотти обвиняется в неуплате налогов 17:56
Из ивановского банка украли 29 миллионов рублей 17:55
В Новгородской области захоронили более 500 останков жертв фашистов 17:55
На Кубани за взятку осудили начальника центра филиала ЦСКА 17:49
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус 17:48
Четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве завтра 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
22.06.2020 19:45
Рубрика: Власть

Нацпроекты идут на поправку

Бюджетные деньги помогут быстрее преодолеть последствия пандемии
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8189)

После трехмесячного карантина кафе, рестораны, химчистки и прачечные и прочий малый бизнес возвращаются к работе, но с соблюдением особых мер предосторожности. Как ожидается, в нацпроект "Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" войдут новые меры помощи. Минэкономразвития уже предложило выдавать субсидии на организацию "входного фильтра" с термометрией, соблюдение социальной дистанции, приобретение масок и перчаток для сотрудников, а также на выполнение других мер, предусмотренных рекомендациями Роспотребнадзора для открывающегося после "карантина" бизнеса, непосредственно контактирующего с клиентами.

Вирус бьет по паспорту

Текст: Игорь Зубков
Как ожидается, правительство скоро утвердит уточненные в связи с пандемией паспорта национальных проектов. Поручение подготовить предложения на этот счет давал премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава минфина Антон Силуанов подчеркивал, что в тех случаях, когда своевременная реализация каких-либо мероприятий в рамках нацпроектов невозможна, запланированные на них деньги должны перераспределяться на другие приоритетные направления, а не превращаться в неиспользованные остатки. В связи с COVID-19 у правительства появилось право производить такое перераспределение в 2020 году без внесения поправок в закон о бюджете.

Фото: iStock
Сформированный нацпроектами внутренний спрос превысит 6 триллионов рублей

Суть корректировок нацпроектов до их утверждения ведомства-кураторы не раскрывают, однако они частично были предусмотрены проектом плана восстановления экономики, чья доработанная версия на днях была направлена президенту. В первую очередь "усиление" коснется инфраструктурных проектов, строительства, которые дают мультипликативный эффект по цепочке поставщиков и за это в кризисы неизменно получают дополнительный бюджетный импульс. Так, проект плана восстановления предполагал реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" за четыре года вместо пяти (а это подразумевает увеличение ежегодного финансирования), выделение в 2020-2021 годах 100 млрд руб. для опережающего строительства инфраструктуры и других объектов.

Предполагается, что общий объем запланированных на нацпроекты средств как минимум не уменьшится: для поддержки экономики правительство готово к дефициту федерального бюджета в размере почти 6% ВВП (свыше 6 трлн руб.). Впервые в кризис государство увеличивает общие расходы и не сокращает инвестиционные планы. Бюджетные инвестиции должны помочь преодолеть последствия "идеального шторма", в который попала экономика в марте, тогда как крупнейшие компании, напротив, сокращают свои инвестпрограммы.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Игорь Зубков

Медицина соблюдает график

Текст: Елена Манукиян
Два ключевых для граждан нацпроекта - "Здравоохранение" и "Демография" - по-разному перенесли пандемию.

На нацпроект "Демография" коронавирус повлиял. В 2020 году на него предусмотрено 738,5 млрд рублей, к середине июня освоено 246,5 млрд рублей. "Из-за ограничений, принятых для противодействия распространению коронавирусной инфекции, ряд мероприятий не удалось реализовать в запланированные сроки", - сообщили в минтруде. В министерстве пояснили, что, в первую очередь, речь идет о мероприятиях, которые требовали личного посещения граждан: диспансеризация, обучение женщин с детьми дошкольного возраста и граждан старше 50 лет. Кроме того, отмечается отставание по проектам, связанным со строительством спортивных объектов, стационарных организаций социального обслуживания, дошкольных учреждений.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Федеральный проект по патриотическому воспитанию примут до конца года

Минтруд совместно с отраслевыми ведомствами работает над корректировкой показателей нацпроекта "Демография". Она затронет федеральные проекты "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Спорт - норма жизни".

187 миллиардов рублей заложено в федеральном бюджете на реализацию национального проекта "Здравоохранение" в 2020 году

На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в 2020 году в бюджете заложено более 187 млрд рублей. Его реализация идет по графику: к 1 июня освоено 39,7 млрд рублей, сообщили в минздраве. Сейчас прорабатывается вопрос внесения корректировок в национальный проект, но какими они могут быть, минздрав не уточняет.

Аварийные дома расселят досрочно

Текст: Марина Трубилина
Корректировать итоговые показатели по вводу жилых домов, предусмотренные в нацпроекте "Жилье и городская среда", пока не предполагается. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на заседании Совета Федерации.
К 2024 году должно вводиться по 120 млн квадратных метров жилья в год. Фото: Сергей Михеев

К 2024 году должно вводиться по 120 млн квадратных метров жилья в год. Сейчас в минстрое оценивают перспективы отрасли, готовится ряд предложений по ее поддержке. Предполагается, в частности, пересмотреть нормативные документы для ускорения процедур строительства и уменьшения административных барьеров. С учетом допподдержки выход на строительство 120 млн "квадратов" к 2024 году все же возможен, считают в ведомстве. "Внутри, возможно, будут какие-то предложения по корректировке", - сказал министр. После анализа мер поддержки и степени их влияния на ситуацию, а также окончательного утверждения нацплана минстрой будет обсуждать с каждым регионом, что из взятых на себя обязательств субъект может выполнить и что этому мешает.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
Как будет выполняться национальный проект по жилью

К 10 июня из 112,5 млрд рублей, выделенных на нацпроект на этот год, кассовое исполнение составило 42,1 млрд рублей (37,3%). "Освоение средств идет по графику, - сообщили в ведомстве. - Минстрой завершает работу по корректировке исполнения мероприятий нацпроекта на этот год".

Успешнее всего действует федеральный проект по переселению граждан из аварийного жилья. План нынешнего года по расселению полностью выполнен уже к началу мая, а к июню перевыполнен на 21,6% по числу переселенных граждан и на 7,43% по расселенной площади. Целевой показатель был превышен в 29 регионах. По расчетам Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, большинство регионов программы переселения завершат уже до конца 2023 года. В отдельных регионах, имеющих небольшие объемы аварийного жилья, - в 2022 году.

Минстрой подготовил изменения в законодательство, которым фонду будет разрешено перераспределять средства в пределах установленного объема финансирования субъекта в том регионе, где расселение идет опережающими темпами. Также регионы смогут привлекать кредиты на ускоренное расселение аварийного жилья и позже направлять на их погашение федеральные средства.

Бизнес ждет онлайн-прием

Текст: Ирина Алпатова
До конца года откроется "Одно окно" для экспортеров. Это один из самых ожидаемых сервисов в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Цифровая платформа, которая позволит экспортерам в одном месте в режиме онлайн взаимодействовать с таможенной и налоговой службами, оформлять документы и получать аналитику, существенно упростит экспортные процедуры и сократит время на оформление бумаг. "Это эволюционный и крайне важный проект системной перестройки экосистемы, в которой работает российский экспортер", - оценивает его генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

Госкомпании получат льготные кредиты на цифровую трансформацию

"Одно окно" - один из ключевых пунктов плана нацпроекта на 2020 год. В конце апреля РЭЦ сообщал о завершении предварительных испытаний нескольких сервисов. Очередная презентация "Одного окна" ожидается осенью. До конца года экспортерам станут доступны услуги по таможенному декларированию, подтверждению нулевой ставки НДС, поиску партнера за рубежом, аналитические сервисы, по поддержке выставочно-ярмарочной деятельности и другие услуги.

Всего в этом году на цели нацпроекта предусмотрено 79,4 млрд рублей. Минпромторг сообщил "РГ", что сейчас освоено 12,5% выделенных средств. В министерстве отметили, что выполнение некоторых планов тормозится из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией.

Фото: iStock
Какие новые решения будут использоваться в развитии "умных городов"

Еще весной в рамках антикризисного плана правительства были скорректированы некоторые подходы к поддержке экспорта (в частности, в отношении транспортной субсидии и корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) изменена ответственность за недостижение в 2020 году плановых значений). Также министерство внесло изменения в постановления, определяющие порядок предоставления и освоения субсидий. Теперь они будут выплачиваться ежеквартально, что обеспечит ритмичность финансирования.

Несырьевой экспорт пострадал вместе с другими отраслями экономики. По прогнозам Аналитического центра по внешней торговле, падение экспорта во II квартале 2020 года должно достичь 17%. Минпромторг совместно с другими ведомствами готовит проект изменений в нацпроект. Его планируется утвердить на ближайшем заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

Трассы строят по плану

Текст: Евгений Гайва
Кассовое исполнение транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в этом году достигло четверти от годового объема, несмотря на пандемию, сообщили "РГ" в Минтрансе. В прошлом году к середине июня было только около 16%.

Реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) также идет с опережением - на 11% к 2019-му. Сейчас кассовое исполнение составляет 17% от годового объема. "Учитывая сезонность дорожных работ в РФ, наиболее активное кассовое исполнение бюджета нацпроектов планируется во втором полугодии 2020 года", - отметили в минтрансе.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Путин указал доводить до суда дела о растрате средств на нацпроекты

В министерстве уже проанализировали основные параметры нацпроекта и комплексного плана. Предложения корректировки, суть которых в ведомстве не раскрыли, уже направлены в правительство "для рассмотрения на заседаниях проектных комитетов нацпроектов", сообщили в минтрансе.

Эксперты считают, что финансирование программ развития транспортной инфраструктуры нужно сохранить в запланированных объемах: до 2024 года по БКАД - 4,8 трлн рублей, по комплексному плану - 6,3 трлн. Все инфраструктурные программы имеют большой горизонт планирования, добавленная стоимость перекроет бюджетные затраты на них, считает вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков. К тому же Россия по своим показателям развития дорожной сети пока отстает даже от Польши и Турции, не говоря уже о Европе, отмечает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Создание новой транспортной системы создаст условия для роста мобильности населения.

Удаленный доступ

Текст: Ирина Алпатова
К 2024 году в электронный вид перейдет весь документооборот бизнеса, государства и граждан, предполагает нацпроект "Цифровая экономика". Его бюджет на 2020 год равен 498,2 млн рублей. Основная часть средств выделена на подключение к интернету социально значимых объектов. В 2019 году подключено 17,8 тысячи - 26% от заключенных госконтрактов. До конца этого года планируется подключить еще 32%, а в 2021-м - оставшиеся.

"Развитие цифровой экономики нацелено на интересы и граждан, и бизнеса, и государства. Работа минкомсвязи направлена на то, чтобы при выработке и реализации государственной политики в области цифровой экономики учитывать эти интересы, исходить из них", - прокомментировал замглавы минкомсвязи Евгений Кисляков.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Преснякова: Цифровая экономика не имеет отношения к бедности или богатству

При этом бизнес полагает, что нацпроект слишком часто переписывают. "Если постоянно менять приоритеты, цели, задачи, вехи и мероприятия, то вряд ли удастся чего-то достичь", - считает Наталья Касперская, руководитель рабочей группы "Информационная безопасность" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". По ее словам, проект был бы эффективнее, если бы финансировался в полном объеме.

Пока все предложенные изменения бизнес прорабатывает с правительством на площадке АНО "Цифровая экономика". Скорректированные в результате паспорта федпроектов будут утверждены в ближайшее время, сказали в пресс-службе организации. Там обратили внимание, что многие мероприятия, нацеленные на обеспечение деятельности в условиях социального дистанцирования - организация удаленной учебы и работы - вошли в состав общенационального плана восстановления экономики, что подтверждает их востребованность.

Как внедряют бережливое производство

Текст: Игорь Зубков
Пандемия сильно задержала исполнение нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости": был ограничен доступ экспертов федерального и региональных центров компетенций на предприятия, часть предприятий вовсе приостановила работу, новые предприятия не вступали в нацпроект.

"Ограничения, по нашей оценке, повлекут за собой необходимость корректировки показателей по срокам", - сообщили в минэкономразвития. Ведомство по поручению премьер-министра Михаила Мишустина подготовило предложения по корректировке паспорта нацпроекта, в том числе с учетом создания платформы "Цифровые технологии производительности". Суть корректировок до их утверждения в министерстве не раскрывают. Ранее замглавы минэкономразвития Петр Засельский говорил о важности перехода от физического присутствия экспертов по производительности труда на предприятии (там они могут проводить до полугода) к дистанционному формату работы, включая применение технологий виртуальной реальности.

Расходы на национальные проекты исполнены на 29% за пять месяцев

Всего в нацпроекте участвуют 1,5 тысячи предприятий. По программе льготных займов под 1% "Повышение производительности труда", которые выдает Фонд развития промышленности (ФРП), одобрено лишь пять проектов на общую сумму займов 1,3 млрд рублей. При этом в конце 2019 года круг потенциальных заемщиков был значительно расширен: право на них имеют 100 предприятий, подтвердивших, что они наладили у себя производственный поток-образец, в то время как сертификаты Федерального центра компетенций, которые были ранее обязательны для получения займа, выданы значительно меньшему количеству предприятий. "Вероятно, по мере стабилизации ситуации с коронавирусом, предприятия вернутся к внедрению в свою работу новаций и программ повышения производительности труда, и спрос на инвестиции для их финансирования возрастет", - отмечают в ФРП.

В нацпроекте по повышению производительности труда участвуют полторы тысячи предприятий

Еще в апреле руководство нацпроекта направило консультантов Федерального центра компетенций на предприятия, выпускающие защитные маски, противовирусные костюмы и дезинфицирующие средства. Благодаря их работе значительно, иногда в несколько раз, увеличилась выработка необходимых для борьбы с вирусом средств индивидуальной защиты, сообщили в минэкономразвития.

За первые пять месяцев года кассовое исполнение по нацпроекту составило 1,9 млрд руб., или 24,3% (это наименее ресурсоемкий нацпроект).

Мусор, воздух и вода

Текст: Елена Березина
На середину июня освоено всего 15,6% средств, предусмотренных нацпроектом "Экология" на 2020 год, сообщили "РГ" в минприроды, отметив, что динамика меняется каждую неделю. "В силу специфики выполняемых работ основное кассовое исполнение планируется в IV квартале 2020 года. Коррекция мероприятий готовится и пока в планах не отражена", - рассказали в министерстве.
Рабочий на территории мусоросортировочного комплекса в поселке К 2024 году должно вводиться по 120 млн квадратных метров жилья в год. Ярославский в Приморье, запущенного в рамках нацпроекта "Экология". Фото: Сергей Михеев

На 19 июня показатель исполнения федпроекта "Сохранение уникальных водных объектов" составил 37,7% - 611 млн рублей. Всего до конца 2020 года на реализацию более 70 мероприятий в 45 регионах будет выделено 1,623 млрд рублей. Деньги получают регионы и организации на расчистку русел и экологическую реабилитацию водоемов. "В этом году пандемия влияет на выполнение показателей, каждый регион ведет работы в индивидуальном режиме, по определенным правилам допуска строительных и подрядных организаций", - отметил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. У ведомства законтрактовано почти 80% работ.

Путин обещал учесть предложения экологов в нацпроекте

План по искусственному лесовосстановлению на 2020 год в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" выполнен на 72%. По данным региональных лесных ведомств, полностью выполнены запланированные на этот год работы в Центральном федеральном округе (свыше 37 тысяч га, 105% от планов). В Приволжском федеральном округе высажено свыше 30 тысяч га лесных культур (87% от запланированного), в Сибирском - почти 29 тысяч га (81% от плана).

Как именно будет скорректирован нацпроект "Экология", пока неизвестно. По мнению Рашида Исмаилова, председателя Российского экологического общества, если сокращение неизбежно, то в любом случае нельзя трогать те мероприятия, которые напрямую связаны с повышением качества жизни людей.

"Это относится к федпроектам "Чистый воздух", "Чистая вода", "Чистая страна". Сохранить финансирование нужно на рекультивацию свалок обязательно, на систему мониторинга качества воздуха, очистные сооружения. Без федерального бюджета здесь будет очень сложно", - подчеркивает Рашид Исмаилов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Транспорт Экономика Работа Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Экономика Бизнес Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

В России возобновили чартеры по туристическим направлениям
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram
Общероссийская минута молчания будет проводиться ежегодно 22 июня
За сутки в России подтверждено 7600 случаев COVID-19 в 83 регионах
Павел Крашенинников: Последнее слово - за гражданами
Николай Патрушев: Нужны ли России "универсальные" ценности?