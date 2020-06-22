Бюджетные деньги помогут быстрее преодолеть последствия пандемии

После трехмесячного карантина кафе, рестораны, химчистки и прачечные и прочий малый бизнес возвращаются к работе, но с соблюдением особых мер предосторожности. Как ожидается, в нацпроект "Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" войдут новые меры помощи. Минэкономразвития уже предложило выдавать субсидии на организацию "входного фильтра" с термометрией, соблюдение социальной дистанции, приобретение масок и перчаток для сотрудников, а также на выполнение других мер, предусмотренных рекомендациями Роспотребнадзора для открывающегося после "карантина" бизнеса, непосредственно контактирующего с клиентами.