Бюджетные деньги помогут быстрее преодолеть последствия пандемии

После трехмесячного карантина кафе, рестораны, химчистки и прачечные и прочий малый бизнес возвращаются к работе, но с соблюдением особых мер предосторожности. Как ожидается, в нацпроект "Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" войдут новые меры помощи. Минэкономразвития уже предложило выдавать субсидии на организацию "входного фильтра" с термометрией, соблюдение социальной дистанции, приобретение масок и перчаток для сотрудников, а также на выполнение других мер, предусмотренных рекомендациями Роспотребнадзора для открывающегося после "карантина" бизнеса, непосредственно контактирующего с клиентами.
Медицина соблюдает график
На нацпроект "Демография" коронавирус повлиял. В 2020 году на него предусмотрено 738,5 млрд рублей, к середине июня освоено 246,5 млрд рублей. "Из-за ограничений, принятых для противодействия распространению коронавирусной инфекции, ряд мероприятий не удалось реализовать в запланированные сроки", - сообщили в минтруде. В министерстве пояснили, что, в первую очередь, речь идет о мероприятиях, которые требовали личного посещения граждан: диспансеризация, обучение женщин с детьми дошкольного возраста и граждан старше 50 лет. Кроме того, отмечается отставание по проектам, связанным со строительством спортивных объектов, стационарных организаций социального обслуживания, дошкольных учреждений.
Минтруд совместно с отраслевыми ведомствами работает над корректировкой показателей нацпроекта "Демография". Она затронет федеральные проекты "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Спорт - норма жизни".
На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в 2020 году в бюджете заложено более 187 млрд рублей. Его реализация идет по графику: к 1 июня освоено 39,7 млрд рублей, сообщили в минздраве. Сейчас прорабатывается вопрос внесения корректировок в национальный проект, но какими они могут быть, минздрав не уточняет.
Аварийные дома расселят досрочно
К 2024 году должно вводиться по 120 млн квадратных метров жилья в год. Сейчас в минстрое оценивают перспективы отрасли, готовится ряд предложений по ее поддержке. Предполагается, в частности, пересмотреть нормативные документы для ускорения процедур строительства и уменьшения административных барьеров. С учетом допподдержки выход на строительство 120 млн "квадратов" к 2024 году все же возможен, считают в ведомстве. "Внутри, возможно, будут какие-то предложения по корректировке", - сказал министр. После анализа мер поддержки и степени их влияния на ситуацию, а также окончательного утверждения нацплана минстрой будет обсуждать с каждым регионом, что из взятых на себя обязательств субъект может выполнить и что этому мешает.
К 10 июня из 112,5 млрд рублей, выделенных на нацпроект на этот год, кассовое исполнение составило 42,1 млрд рублей (37,3%). "Освоение средств идет по графику, - сообщили в ведомстве. - Минстрой завершает работу по корректировке исполнения мероприятий нацпроекта на этот год".
Успешнее всего действует федеральный проект по переселению граждан из аварийного жилья. План нынешнего года по расселению полностью выполнен уже к началу мая, а к июню перевыполнен на 21,6% по числу переселенных граждан и на 7,43% по расселенной площади. Целевой показатель был превышен в 29 регионах. По расчетам Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, большинство регионов программы переселения завершат уже до конца 2023 года. В отдельных регионах, имеющих небольшие объемы аварийного жилья, - в 2022 году.
Минстрой подготовил изменения в законодательство, которым фонду будет разрешено перераспределять средства в пределах установленного объема финансирования субъекта в том регионе, где расселение идет опережающими темпами. Также регионы смогут привлекать кредиты на ускоренное расселение аварийного жилья и позже направлять на их погашение федеральные средства.
Бизнес ждет онлайн-прием
Цифровая платформа, которая позволит экспортерам в одном месте в режиме онлайн взаимодействовать с таможенной и налоговой службами, оформлять документы и получать аналитику, существенно упростит экспортные процедуры и сократит время на оформление бумаг. "Это эволюционный и крайне важный проект системной перестройки экосистемы, в которой работает российский экспортер", - оценивает его генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.
"Одно окно" - один из ключевых пунктов плана нацпроекта на 2020 год. В конце апреля РЭЦ сообщал о завершении предварительных испытаний нескольких сервисов. Очередная презентация "Одного окна" ожидается осенью. До конца года экспортерам станут доступны услуги по таможенному декларированию, подтверждению нулевой ставки НДС, поиску партнера за рубежом, аналитические сервисы, по поддержке выставочно-ярмарочной деятельности и другие услуги.
Всего в этом году на цели нацпроекта предусмотрено 79,4 млрд рублей. Минпромторг сообщил "РГ", что сейчас освоено 12,5% выделенных средств. В министерстве отметили, что выполнение некоторых планов тормозится из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией.
Еще весной в рамках антикризисного плана правительства были скорректированы некоторые подходы к поддержке экспорта (в частности, в отношении транспортной субсидии и корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) изменена ответственность за недостижение в 2020 году плановых значений). Также министерство внесло изменения в постановления, определяющие порядок предоставления и освоения субсидий. Теперь они будут выплачиваться ежеквартально, что обеспечит ритмичность финансирования.
Несырьевой экспорт пострадал вместе с другими отраслями экономики. По прогнозам Аналитического центра по внешней торговле, падение экспорта во II квартале 2020 года должно достичь 17%. Минпромторг совместно с другими ведомствами готовит проект изменений в нацпроект. Его планируется утвердить на ближайшем заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.
Трассы строят по плану
Реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) также идет с опережением - на 11% к 2019-му. Сейчас кассовое исполнение составляет 17% от годового объема. "Учитывая сезонность дорожных работ в РФ, наиболее активное кассовое исполнение бюджета нацпроектов планируется во втором полугодии 2020 года", - отметили в минтрансе.
В министерстве уже проанализировали основные параметры нацпроекта и комплексного плана. Предложения корректировки, суть которых в ведомстве не раскрыли, уже направлены в правительство "для рассмотрения на заседаниях проектных комитетов нацпроектов", сообщили в минтрансе.
Эксперты считают, что финансирование программ развития транспортной инфраструктуры нужно сохранить в запланированных объемах: до 2024 года по БКАД - 4,8 трлн рублей, по комплексному плану - 6,3 трлн. Все инфраструктурные программы имеют большой горизонт планирования, добавленная стоимость перекроет бюджетные затраты на них, считает вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков. К тому же Россия по своим показателям развития дорожной сети пока отстает даже от Польши и Турции, не говоря уже о Европе, отмечает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Создание новой транспортной системы создаст условия для роста мобильности населения.
Удаленный доступ
"Развитие цифровой экономики нацелено на интересы и граждан, и бизнеса, и государства. Работа минкомсвязи направлена на то, чтобы при выработке и реализации государственной политики в области цифровой экономики учитывать эти интересы, исходить из них", - прокомментировал замглавы минкомсвязи Евгений Кисляков.
При этом бизнес полагает, что нацпроект слишком часто переписывают. "Если постоянно менять приоритеты, цели, задачи, вехи и мероприятия, то вряд ли удастся чего-то достичь", - считает Наталья Касперская, руководитель рабочей группы "Информационная безопасность" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". По ее словам, проект был бы эффективнее, если бы финансировался в полном объеме.
Пока все предложенные изменения бизнес прорабатывает с правительством на площадке АНО "Цифровая экономика". Скорректированные в результате паспорта федпроектов будут утверждены в ближайшее время, сказали в пресс-службе организации. Там обратили внимание, что многие мероприятия, нацеленные на обеспечение деятельности в условиях социального дистанцирования - организация удаленной учебы и работы - вошли в состав общенационального плана восстановления экономики, что подтверждает их востребованность.
Как внедряют бережливое производство
"Ограничения, по нашей оценке, повлекут за собой необходимость корректировки показателей по срокам", - сообщили в минэкономразвития. Ведомство по поручению премьер-министра Михаила Мишустина подготовило предложения по корректировке паспорта нацпроекта, в том числе с учетом создания платформы "Цифровые технологии производительности". Суть корректировок до их утверждения в министерстве не раскрывают. Ранее замглавы минэкономразвития Петр Засельский говорил о важности перехода от физического присутствия экспертов по производительности труда на предприятии (там они могут проводить до полугода) к дистанционному формату работы, включая применение технологий виртуальной реальности.
Всего в нацпроекте участвуют 1,5 тысячи предприятий. По программе льготных займов под 1% "Повышение производительности труда", которые выдает Фонд развития промышленности (ФРП), одобрено лишь пять проектов на общую сумму займов 1,3 млрд рублей. При этом в конце 2019 года круг потенциальных заемщиков был значительно расширен: право на них имеют 100 предприятий, подтвердивших, что они наладили у себя производственный поток-образец, в то время как сертификаты Федерального центра компетенций, которые были ранее обязательны для получения займа, выданы значительно меньшему количеству предприятий. "Вероятно, по мере стабилизации ситуации с коронавирусом, предприятия вернутся к внедрению в свою работу новаций и программ повышения производительности труда, и спрос на инвестиции для их финансирования возрастет", - отмечают в ФРП.
Еще в апреле руководство нацпроекта направило консультантов Федерального центра компетенций на предприятия, выпускающие защитные маски, противовирусные костюмы и дезинфицирующие средства. Благодаря их работе значительно, иногда в несколько раз, увеличилась выработка необходимых для борьбы с вирусом средств индивидуальной защиты, сообщили в минэкономразвития.
За первые пять месяцев года кассовое исполнение по нацпроекту составило 1,9 млрд руб., или 24,3% (это наименее ресурсоемкий нацпроект).
Мусор, воздух и вода
На 19 июня показатель исполнения федпроекта "Сохранение уникальных водных объектов" составил 37,7% - 611 млн рублей. Всего до конца 2020 года на реализацию более 70 мероприятий в 45 регионах будет выделено 1,623 млрд рублей. Деньги получают регионы и организации на расчистку русел и экологическую реабилитацию водоемов. "В этом году пандемия влияет на выполнение показателей, каждый регион ведет работы в индивидуальном режиме, по определенным правилам допуска строительных и подрядных организаций", - отметил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. У ведомства законтрактовано почти 80% работ.
План по искусственному лесовосстановлению на 2020 год в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" выполнен на 72%. По данным региональных лесных ведомств, полностью выполнены запланированные на этот год работы в Центральном федеральном округе (свыше 37 тысяч га, 105% от планов). В Приволжском федеральном округе высажено свыше 30 тысяч га лесных культур (87% от запланированного), в Сибирском - почти 29 тысяч га (81% от плана).
Как именно будет скорректирован нацпроект "Экология", пока неизвестно. По мнению Рашида Исмаилова, председателя Российского экологического общества, если сокращение неизбежно, то в любом случае нельзя трогать те мероприятия, которые напрямую связаны с повышением качества жизни людей.
"Это относится к федпроектам "Чистый воздух", "Чистая вода", "Чистая страна". Сохранить финансирование нужно на рекультивацию свалок обязательно, на систему мониторинга качества воздуха, очистные сооружения. Без федерального бюджета здесь будет очень сложно", - подчеркивает Рашид Исмаилов.
Вирус бьет по паспорту
Глава минфина Антон Силуанов подчеркивал, что в тех случаях, когда своевременная реализация каких-либо мероприятий в рамках нацпроектов невозможна, запланированные на них деньги должны перераспределяться на другие приоритетные направления, а не превращаться в неиспользованные остатки. В связи с COVID-19 у правительства появилось право производить такое перераспределение в 2020 году без внесения поправок в закон о бюджете.
Суть корректировок нацпроектов до их утверждения ведомства-кураторы не раскрывают, однако они частично были предусмотрены проектом плана восстановления экономики, чья доработанная версия на днях была направлена президенту. В первую очередь "усиление" коснется инфраструктурных проектов, строительства, которые дают мультипликативный эффект по цепочке поставщиков и за это в кризисы неизменно получают дополнительный бюджетный импульс. Так, проект плана восстановления предполагал реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" за четыре года вместо пяти (а это подразумевает увеличение ежегодного финансирования), выделение в 2020-2021 годах 100 млрд руб. для опережающего строительства инфраструктуры и других объектов.
Предполагается, что общий объем запланированных на нацпроекты средств как минимум не уменьшится: для поддержки экономики правительство готово к дефициту федерального бюджета в размере почти 6% ВВП (свыше 6 трлн руб.). Впервые в кризис государство увеличивает общие расходы и не сокращает инвестиционные планы. Бюджетные инвестиции должны помочь преодолеть последствия "идеального шторма", в который попала экономика в марте, тогда как крупнейшие компании, напротив, сокращают свои инвестпрограммы.