Боец Волков потерпел в UFC второе поражение

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Александр Волков потерпел поражение в главном бою турнира UFC, который прошел в Лас-Вегасе.

Волков уступил Кертису Блейдсу в пятираундовом бою единогласным решением судей - 46-48, 47-48, 46-49. Преимущество было на стороне американца. Хотя по количеству точных ударов впереди россиянин - 127-116. Но по статистике тейкдаунов или переводов боя из стойки в партер (14 удачных попыток из 25) вне конкуренции оказался Блейдс. Он даже поднялся на третью строчку рейтинга, который возглавляет Хабиб Нурмагомедов.

Волков поблагодарил болельщиков за поддержку.

- Бой есть бой, я отдал все силы и нанес максимальный урон оппоненту, - написал спортсмен на своей странице в "Инстаграме". - Ставки всегда высоки, но не всегда все складывается в нашу пользу. Еще повоюем на славу.

В сильнейшей лиге мира Волков выступает с 2016 года. Он провел семь поединков, победив в пяти из них.