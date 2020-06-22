Частным клиникам могут разрешить делать бесплатные прививки

23 июня Госдума должна рассмотреть в первом чтении поправки в закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Предлагается в перечень медицинских организаций, где можно сделать бесплатные прививки, включить частные клиники.

Как пояснила "Российской газете" один из авторов законодательной инициативы - зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, речь идет о прививках, которые включены в Национальный календарь. Это профилактические прививки и те, которые делаются по эпидемиологическим показаниям. В перспективе вакцинацию против новой коронавирусной инфекции также планируют включить в Национальный календарь.

"Сегодня вакцинация может проводиться только в государственных и муниципальных медицинских организациях. Но нагрузка на них постоянно возрастает в связи с появлением новых вызовов и угроз. Авторы законопроекта, среди которых много моих коллег из Госдумы, считают, что этот правовой пробел необходимо устранить", - отметила сенатор. Она добавила, что если в Москве и крупных городах обеспеченность первичным звеном здравоохранения высокая, то в небольших населенных пунктах дела обстоят иначе. Поликлиники могут быть перегружены. "Мы стремимся повышать качество оказания медицинских услуг, поэтому вовлечение новых участников в программы госгарантий будет способствовать развитию здоровой конкуренции. Люди же смогут выбирать, где им удобнее сделать прививку. Это важный шаг на этапе организации доступной медицины", - считает Кусайко.

Если поправки примут, те же препараты и денежные средства, которые поступают в госучреждения, будут и в частных клиниках. Любой человек, имеющий полис ОМС, сможет сделать бесплатную прививку в частной клинике.

Впрочем, и сегодня частная медицина может участвовать в программе госгарантий бесплатного оказания медуслуг населению. В ряде частных клиник проводятся бесплатные первичные осмотры врачей-терапевтов и педиатров. Но нельзя сказать, что это массовое явление. Частные клиники нацелены прежде всего на получение прибыли. Вступая в госпрограммы, они прежде всего надеются таким образом расширить свою клиентскую базу. Любому посетителю с ОМС всегда же можно предложить дополнительный осмотр или "суперакцию".

"Да, здесь получается однозначный расклад: частные клиники бесплатно делают вакцинацию закупленными за госсредства вакцинами, а люди, приходя в частную клинику, становятся потенциальными потребителями их платных услуг", - уверен заслуженный юрист России, член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев.

Вовлечение новых участников в программы госгарантий будет способствовать развитию конкуренции

При этом он отмечает, что во время борьбы с коронавирусом государственная система здравоохранения выдержала настоящий и сложный экзамен. "Кое-где частные клиники включились в региональные мероприятия по противодействию коронавирусу, а где-то остались в стороне. Однако последующие инициативы по введению всеобщей вакцинации диктуют необходимость развернуть самую широкую сеть точек, где должны будут делать бесплатную вакцинацию", - уточнил Соловьев.