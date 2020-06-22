Чемпионка мира по стрельбе умерла из-за осложнений при родах

30-летная сербская спортсменка Бобана Момчилович-Величкович умерла после осложнений при родах ребенка. Она была чемпионкой мира, многократной победительницей чемпионатов Европы по стрельбе.

О смерти спортсменки сообщил сайт Федерации стрелкового спорта Сербии. По данным издания Danas, 20 дней назад Бобана Момчилович-Величкович родила ребенка. Однако при родах спортсменка перенесла осложнение и медики боролись за ее жизнь. Последнюю неделю она находилась в коме, выйти из которой не смогла. Жизни ребенка при этом ничего не угрожает.

Момчилович-Величкович являлась действующей чемпионкой Европы. На турнире в Польше она стала обладательницей двух золотых медалей. Всего же за карьеру она завоевала восемь наград высшего достоинства на континентальном первенстве. Она так же является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Спортсменка участвовала в двух Олимпиадах. Бобана Момчилович-Величкович скончалась на 31-м году жизни.