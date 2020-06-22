Что будет с рублем на этой неделе

Новости

В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю 06:24
Временный президент Боливии согласилась провести выборы в сентябре 06:15
В Китае школьники пытались спасти тонущего друга, погибли 8 детей 05:50
Посольство РФ в Индонезии поможет семье погибшей на Бали россиянки 05:42
На Камчатке вертолеты Ка-27 приземлились на палубу авианосца 05:31
На авиабазе Хмеймим состоялась генеральная репетиция парада Победы 05:31
В посольстве России в США зажгли "Свечи памяти" 05:02
Темнокожих надзирателей отстранили от охраны обвиняемого в убийстве Флойда 04:35
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня 04:33
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 километра 04:29
Вильфанд: Россиянам не стоит опасаться повторения заморозков в июле 04:21
В Якутии природоохранный прокурор вылетел к месту разлива топлива 04:08
Музей естественной истории в Нью-Йорке демонтирует памятник Рузвельту 03:38
Пушков прокомментировал новые случаи COVID-19 в Пекине 03:36
Посол РФ озвучил главную тему переговоров России и США в Вене 03:11
Франция с понедельника приступит к третьей стадии отмены карантина 02:26
Британские ВМС сопроводили БПК "Вице-адмирал Кулаков" через Ла-Манш 02:13
Вакцинация от COVID-19 в России потребует до 70 миллионов доз препарата 01:42
Белый дом: США готовятся к повторной вспышке COVID-19 01:35
"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" и стал лидером чемпионата Испании 01:15
За неделю 38 иностранных летательных аппаратов провели разведку у границ РФ 01:00
Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент 00:44
В Москве на Крымской набережной проходит акция "Линия памяти" 21.06.2020
Минэнерго взяло на особый контроль ситуацию с утечкой топлива в Якутии 21.06.2020
Патриарх: Враг не знал, что напал на нас в день всех русских святых 21.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Сегодня, в День медицинского работника, "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Сегодня, в День медицинского работника, "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
22.06.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем на этой неделе

Текст: Роман Маркелов
Рубль завершил прошлую торговую неделю в тройке лидеров роста среди валют развивающихся рынков, уступив к вечеру пятницы только южноафриканскому ранду и бразильскому реалу. При этом по итогам всей прошедшей недели рубль к моменту завершения торгов на Московской бирже являлся лидером роста в сегменте развивающихся рынков, отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: iStock
Рублю предрекли возврат к минимумам середины марта

В пятницу рубль был относительно стабилен перед решением Банка России по ключевой ставке, затем укреплялся, отыгрывая ранее реализованный ценами на нефть рост. Цены на нефть не смогли проверить на прочность 43 доллара за баррель и стали корректироваться ближе к вечеру. Фиксация прибыли по длинным позициям также наблюдалась в рубле, говорит Шульгин.

При этом с прошлой пятницы, 12 июня, курс российской валюты атаковал уровень 69,2 рубля за доллар целых четыре раза, в разные дни, включая и прошлую пятницу, констатирует аналитик. Но закрепиться ниже пока не удалось - торги завершились на отметке 69,44 рубля за доллар.

К концу наступившей недели у инвесторов в фондовый рынок может появиться повод распродать часть портфеля акций на выходе официальных данных по корпоративным прибылям в США, которые, согласно прогнозам, покажут снижение, отмечает аналитик департамента финансовых операций на финансовых рынках СМП-банка Константин Фенченко. Снижение ключевой ставки Банком России с 5,5 до 4,5% годовых значительного влияния на позиции рубля не окажет, говорит он. По прогнозу Фенченко, курс российской валюты на этой неделе будет колебаться в диапазоне 69-69,5 рубля за доллар.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Вакцинация от COVID-19 в России потребует до 70 миллионов доз препарата
Пушков прокомментировал новые случаи COVID-19 в Пекине
В Якутии природоохранный прокурор вылетел к месту разлива топлива
Стрелявший в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте умер в больнице
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня
как сэкономить на квартплате
Роскачество проверило бензин на АЗС