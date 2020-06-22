Что будет с рублем на этой неделе

Рубль завершил прошлую торговую неделю в тройке лидеров роста среди валют развивающихся рынков, уступив к вечеру пятницы только южноафриканскому ранду и бразильскому реалу. При этом по итогам всей прошедшей недели рубль к моменту завершения торгов на Московской бирже являлся лидером роста в сегменте развивающихся рынков, отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.

В пятницу рубль был относительно стабилен перед решением Банка России по ключевой ставке, затем укреплялся, отыгрывая ранее реализованный ценами на нефть рост. Цены на нефть не смогли проверить на прочность 43 доллара за баррель и стали корректироваться ближе к вечеру. Фиксация прибыли по длинным позициям также наблюдалась в рубле, говорит Шульгин.

При этом с прошлой пятницы, 12 июня, курс российской валюты атаковал уровень 69,2 рубля за доллар целых четыре раза, в разные дни, включая и прошлую пятницу, констатирует аналитик. Но закрепиться ниже пока не удалось - торги завершились на отметке 69,44 рубля за доллар.

К концу наступившей недели у инвесторов в фондовый рынок может появиться повод распродать часть портфеля акций на выходе официальных данных по корпоративным прибылям в США, которые, согласно прогнозам, покажут снижение, отмечает аналитик департамента финансовых операций на финансовых рынках СМП-банка Константин Фенченко. Снижение ключевой ставки Банком России с 5,5 до 4,5% годовых значительного влияния на позиции рубля не окажет, говорит он. По прогнозу Фенченко, курс российской валюты на этой неделе будет колебаться в диапазоне 69-69,5 рубля за доллар.