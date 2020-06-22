Что подготовили телеканалы к Параду Победы и Дню памяти и скорби

Высшая военная награда

Первый канал к дате повторяет документальный цикл "Маршалы Победы". Картина расскажет о кавалерах Ордена "Победа", высшей военной награды СССР. Этот орден получили лучшие из лучших, те, кто командовал фронтами и под чьим руководством наша страна одержала победу в Великой Отечественной войне. Маршалы Жуков и Василевский, Конев и Рокоссовский, Малиновский и Мерецков, Говоров, Тимошенко, Толбухин и генерал армии Антонов. "Блистательная десятка" кавалеров Ордена "Победа" навсегда вошла в историю нашей страны. В 1941-м и 1942-м Красная Армия под их командованием выстояла после сокрушительных поражений. В 1943-м году они переломили ход войны и провели решающие наступательные операции. В 1945-ом они взяли Берлин. В первом фильме рассказывается о пяти кавалерах Ордена "Победа" - маршалах Жукове, Рокоссовском, Тимошенко, Малиновском и Толбухине. Второй фильм повествует о пяти кавалерах - маршалах Говорове, Коневе, Мерецкове, Василевском и генерале армии Антонове. В фильме приняли участие Эра Жукова (дочь маршала Жукова), Роберт Малиновский и Наталья Малиновские (сын и дочь маршала Малиновского), Наталия Конева (дочь маршала Конева), Наталья Тимошенко (невестка маршала Тимошенко), Игорь Василевский (сын маршала Василевского), Константин Рокоссовский - внук маршала К.К.Рокоссовского, Ариадна Рокоссовская (правнучка маршала К.К.Рокоссовского) и другие.

Первый канал, 24 июня, 01.15

Концерт Победы

Фото: предоставлено "Россия-1"

Концерт Победы на Мамаевом кургане покажет канал "Россия-1". Одно из главных событий торжественного празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Года памяти и славы. Торжественный концерт пройдет у подножия главного символа народного подвига - всемирно известного монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде, который впервые откроется после реставрации. Концерт Победы на Мамаевом кургане - это грандиозное представление, впечатляющая видеоинсталляция, песни военных лет и стихи о народном подвиге, в которых оживет память о героических судьбах защитников Родины, радость спасенного мира и гордость всех поколений России. Величественный монумент Евгения Вучетича предстанет в новом облике благодаря системе уникальных визуальных эффектов. В концерте примут участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Александра Пахмутова, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, группа "Любэ", Дима Билан, Александр Петров, Екатерина Шипулина, Ирина Пегова, Полина Агуреева и другие известные и популярные артисты и музыканты

"Россия-1", 24 июня, 21.00

Праздничный салют

На канале "ТВ Центр" 24 июня будет работать праздничный канал "Победа - 75". В 10.00 начнется трансляция военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. Затем - премьера документального фильма "Одна Победа - два парада". Он расскажет о том, как 7 сентября 1945 года в Берлине состоялся Парад Победы. В нем участвовали представители стран антигитлеровской коалиции - СССР, США, Англии и Франции. Берлинский парад должен был стать символом разгрома Германии и победы союзников во Второй мировой войне. Однако получилось так, что несколько десятилетий подряд о нем фактически не вспоминали. Участники фильма: телепродюсер Сергей Медведев, Евгения Сечина, внучка участника Парада Победы в Берлине 7 сентября 1945 года И.Шереметова, директор музейного комплекса парка "Патриот" Владимир Гопко, участники Парада Победы в Берлине 7 сентября 1945 года Владимир Колтыпин и Борис Сапунов, историки Сергей Караулов, Маттиас Уль (Германия), Владимир Афанасьев, Николай Поликарпов, Екатерина Гуляева, дочь участника Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года Гуляева. В 22.00 на канале состоится трансляция праздничного салюта.

"ТВ Центр", 24 июня, с 6.00

Рискованная операция

Фото: предоставлено НТВ

Премьера военной драмы "Операция "Дезертир" пройдет на канале НТВ. Весна 1944 года. Оккупированная Беларусь. Командование принимает решение провести диверсионную операцию, выполнение которой ранее казалось невозможным: по информации советской контрразведки, на оккупированной территории в квадрате Z находится лагерь для военнопленных советской армии и штрафников Вермахта и СС. Лагерем управляет комендант полковник Блюхер, а помогает ему молодой и дерзкий капитан Шульц. Но есть в лагере и третья сила, которая никому не подчиняется и внушает ужас - это полковник Оскар Дирлевангер. Контрразведчик Александр Громов готовит крайне рискованную операцию "Дезертир", которая должна пройти в два этапа. Но война вносит жесткие коррективы в планы группы. В ролях: Кирилл Мелехов, Вадим Лялькой, Вероника Пляшкевич, Сергей Фролов, Сергей Калантай, Виктория Левченко, Юрий Фелипенко и другие.

НТВ, 24 июня, 11.10

Единственное фото преступника

Фото: Предоставлено НТВ

Сергей Пускепалис сыграл главную роль в историческом детективе "Алекс Лютый", премьера которого состоится на канале НТВ. История основана на реальных событиях и повествует о жестоком нацистском преступнике Александре Юхновском, который получил прозвище Алекс Лютый. Начало 12-серийного фильма переносит зрителя в 1975 год. На своей подмосковной даче убит писатель, готовящий к выпуску книгу о гитлеровском палаче Алексе Лютом. Прямо перед смертью он успевает сообщить своему другу, начальнику спецотдела МВД по розыску военных преступников, генералу Петру Сомову, невероятную новость: Лютый, который считался погибшим с 1944 года, жив. Разобраться в этом деле поручают полковнику Егору Сухареву. Он выясняет, что за пару недель до гибели писатель получил копии архивных документов, изъятых у покровителя Лютого Отто Кернера. Документы пропали, но среди них была единственная в Советском Союзе фотография Алекса Лютого, сделанная в эпоху войны, и свежее письмо Кернера, адресованное Лютому. В фильме также снимались Дмитрий Муляр, Влад Коноплев, Алексей Кирсанов, Юрий Ицков и другие.

НТВ, 22 июня, 21.30

После войны

Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. К этой дате телеканал "Россия К" подготовил специальную программу: всю неделю художественные и документальные фильмы, программы и спектакли. С 22 по 26 июня в 11.10 и 22.20 в эфире пятисерийный героико-приключенческий фильм "Вариант "Омега" (вышел на экраны в 1975 году) Антониса Воязоса. Экранизация романа Николая Леонова и Юрия Кострова "Операция "Викинг". В ролях: Олег Даль, Игорь Васильев, Ирина Печерникова и другие. 22-26 июня в эфир выйдет фильм "Парень из нашего города" (1942) по мотивам одноименной пьесы Константина Симонова. Героическая драма "Два бойца" (1943) режиссера Леонида Лукова. Музыкально-поэтический фильм "В 6 часов вечера после войны" (1944) Ивана Пырьева. Комедия "Беспокойное хозяйство" (1946) Михаила Жарова. Мелодрама "Актриса" (1942) Леонида Трауберга и другие картины. Из спектаклей зрители смогут посмотреть премьеру телеверсии спектакля "Вместо эпилога" московского театра "Современник". Это постановка Алексея Симонова по пяти произведениям Константина Симонова - фрагментам романов "Живые и мертвые", "Солдатами не рождаются", повести "Софья Леонидовна" и двух рассказов "Свеча" и "Вместо эпилога", показ состоится 22 июня в 20.10. А 23 июня в 14.30 на канале покажут спектакль Малого драматического театра - Театра Европы "Жизнь и судьба", постановка Льва Додина, запись 2009 года. Зрителей 25 июня в 14.30 ждет спектакль "Одна абсолютно счастливая деревня" театра "Мастерская Петра Фоменко", постановка Петра Фоменко, запись 2003 года. За расписанием показов многочисленных документальных проектов, приуроченных к дате, следите по программе канала.

Победа одна на всех

К 75-летней годовщине Парада Победы в эфире телеканала "Россия К" состоится премьера документального фильма "Победа. Одна на всех" (24 июня, 19.50), документальный сериал "Память" (22 июня, 18.45), фильмы "Кино о кино", "Иван", проект Сергея Шакурова "Русский характер", концерты "Любимые песни" и "Вместе в трудные времена". Цель премьерного проекта "Победа. Одна на всех", в котором озвучены военные письма, - напомнить, что победа стала возможна благодаря объединению всего мира. В фильме приняли участие Пьер Ришар (Франция), Малкольм Макдауэлл (Великобритания), Эрик Робертс (США), Сергей Никоненко (Россия). Документальный сериал "Память" режиссера Евгения Безбородова состоит из шести фильмов.

Герои сериала - летчик Полетаев, заслуженный архитектор Узбекистана Серго Сутягин, который использовал в своем знаменитом произведении образ журавлей из знаменитой песни на слова Расула Гамзатова, легендарный разведчик Рихард Зорге и другие. В проекте "Русский характер" (24 июня, 9.30) - инсценировка отрывков из прозы военных лет. В постановочных монологах звучат сцены из произведений "Разные дни войны" Константина Симонова, "Жизнь и судьба" Василия Гроссмана, "Дерево Родины" Андрея Платонова, "Русский характер" Алексея Толстого, "Гармонь" Александра Твардовского. "Любимые песни" (24 июня, 18.20) - концерт в Государственном Кремлевском дворце. "Вместе в трудные времена" (24 июня, 15.45) - концерт звезд мировой музыки и молодых исполнителей, посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны. Премьера состоялась 8 мая в онлайн-формате на интернет-ресурсах телеканала "Россия К".

Публикуется впервые

Проект телеканала "Россия К" "Открытый музей" продолжает свою работу. 22 июня в 19.15 "Открытый музей" приглашает телезрителей в Москву, в Еврейский музей и центр толерантности. Там проходит выставка "Неизвестный Берлин. Май 1945 года", приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект собрал более 50 ранее не публиковавшихся фотографий. Авторы снимков - фронтовой оператор Илья Аронс и Валерий Гинзбург, известный оператор кино. Экскурсию по выставке проводят ее кураторы - режиссер-документалист Елена Якович и директор публичных программ Еврейского музея и центра толерантности Лия Чечик.

Программа из Мемориального музея Бориса Пастернака выйдет в эфир 23 июня в 19.15. С историей дома-музея в Переделкино телезрителей познакомит Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, филиалом которого является Мемориальный музей Бориса Пастернака.

"Россия К", 22 и 23 июня, 19.15

Опасное задание

Канал "365 дней ТВ" 22 июня представит сразу несколько премьер. Первый фильм - "Вам задание". В центре сюжета - история трех братьев Купревичей. В июне 1941 года лейтенанта милиции Алексея Купревича из Минска командируют в Западную Беларусь, где в одном из селений орудует банда. Но начинается война. Картина "Днепровский рубеж" повествует о героической обороне Могилева. Документальный сериал "Без срока давности" раскрывает много ранее скрытых тайн.

"365 дней ТВ", 22 июня

Открытка ветеранам

Телеканал RT и Цифровое деловое пространство запустили интерактивный проект, благодаря которому каждый желающий может поздравить ветеранов с 75-летием Победы. Поздравления будут показаны 24 июня на медиафасаде ЦДП в Москве. Акция проходит в рамках международного проекта RT #ПочтаПобеды. С 17 по 21 июня на фасаде Цифрового делового пространства (улица Покровка, 47) вначале появится анонсирующий ролик проекта RT #ПочтаПобеды. C помощью QR-кода любой желающий сможет перейти на сайт и оставить поздравление ветеранам Великой Отечественной войны. В день проведения Парада Победы 24 июня пожелания и слова благодарности будут показаны на медиаэкране.

В проекте #ПочтаПобеды RT рассказал истории ветеранов Второй мировой войны, предложив зрителям писать им письма. Редакция телеканала получила несколько сотен посланий из России, Беларуси, Германии, США, Китая и других стран. Также RT реализовал цифровой спецпроект #СтраницыПобеды, который рассказывает о войне на пяти соцмедиаплатформах. В Twitter команда проекта вела реконструкцию событий 1945 года - десятки исторических персонажей публиковали сообщения о последних месяцах войны. В Instagram RT создал "Бесконечное письмо" - молодые художники из Школы дизайна РАНХиГС нарисовали сотни иллюстраций к строкам из фронтовых писем. RT воссоздал момент исторического снимка, на котором советские солдаты водружают Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году. Для реконструкции были использованы все доступные фото, сделанные военным корреспондентом Евгением Халдеем на крыше немецкого парламента, а также более 40 других снимков здания.