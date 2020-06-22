Что предлагает Каннский кинофестиваль на виртуальном кинорынке

Новости

Врач объяснил, правда ли, что употребление молока способствует раку 07:46
На американской базе в Японии произошел пожар 07:29
В больнице Тынды зафиксирована вспышка COVID-19 07:25
Рекордное число заболевших коронавирусом зафиксировала ВОЗ 07:11
Трамп пообещал не допустить принятия закона демократов о полиции 06:55
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю 06:24
Временный президент Боливии согласилась провести выборы в сентябре 06:15
В Китае восемь школьников утонули в реке 05:50
Посольство РФ в Индонезии поможет семье погибшей на Бали россиянки 05:42
На Камчатке вертолеты Ка-27 приземлились на палубу авианосца 05:31
На авиабазе Хмеймим состоялась генеральная репетиция парада Победы 05:31
В посольстве России в США зажгли "Свечи памяти" 05:02
Темнокожих надзирателей отстранили от охраны обвиняемого в убийстве Флойда 04:35
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня 04:33
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 километра 04:29
Вильфанд: Россиянам не стоит опасаться повторения заморозков в июле 04:21
В Якутии природоохранный прокурор вылетел к месту разлива топлива 04:08
Музей естественной истории в Нью-Йорке демонтирует памятник Рузвельту 03:38
Пушков прокомментировал новые случаи COVID-19 в Пекине 03:36
Посол РФ озвучил главную тему переговоров России и США в Вене 03:11
Франция с понедельника приступит к третьей стадии отмены карантина 02:26
Британские ВМС сопроводили БПК "Вице-адмирал Кулаков" через Ла-Манш 02:13
Вакцинация от COVID-19 в России потребует до 70 миллионов доз препарата 01:42
Белый дом: США готовятся к повторной вспышке COVID-19 01:35
"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" и стал лидером чемпионата Испании 01:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
22.06.2020 08:00
Рубрика: Культура

Что предлагает Каннский кинофестиваль на виртуальном кинорынке

Текст: Сусанна Альперина
Каннский кинофестиваль, хотя и не проходит в этом году, но не может остаться в стороне от кинорынка Marché du Film, который состоится в онлайн-формате и начинает свою работу в понедельник 22 июня. Конечно же, с кинорынком было напрямую связано и то событие, когда 3 июня руководство "больших Канн" объявило список из 56 картин, прошедших отбор Каннского кинофестиваля при условии, что все эти фильмы должны в течение года выйти в прокат. Практически все эти картины представлены на виртуальном кинорынке, причем это премьерные показы для индустриальной аудитории.
Фото: Valery HACHE / AFP Фото: Valery HACHE / AFP
Фото: Valery HACHE / AFP

Однако, фестиваль еще и подготовил специальную программу, которую можно будет смотреть на сайте киносмотра и на платформе Marché du Film в дни работы кинорынка. Было бы странно не воспользоваться такой возможностью, ведь Marché du Film, согласно прогнозам, соберет более 8500 участников на 250 виртуальных стендах и в 60 павильонах. Для участников будет организовано более 1200 онлайн-показов, а права на 2300 полнометражных фильмов будут доступны для покупки.

Фото: kinopoisk.ru
Какие российские фильмы поедут на рынок Каннского кинофестиваля

В специально распространенном для СМИ письме Каннского кинофестиваля сказано о том, что "новая версия Marché du Film разработана таким образом, чтобы максимально точно отразить традиционный Каннский опыт, а также предложить профессионалам со всего мира возможность посетить более 150 мероприятий - панельных дискуссий, встреч и круглых столов, а также эксклюзивные концерты".

Так, уже в первый день работы рынка фестиваль анонсирует несколько мероприятий. Откроются они панельной дискуссией "Какова может быть роль Европейского Союза в формировании будущего аудиовизуальной экосистемы в Европе?", в которой примут участие Пьер Лескюр (президент Каннского фестиваля), Татхо Бенет (генеральный директор Mediapro), Марко Шименц (член совета директоров Европейского клуба продюсеров), Агнешка Холланд (кинорежиссер и почетный президент Федерации европейских кинорежиссеров), Нико Симон (президент Ассоциации европейских кинотеатров) и Сабина Верхейен (председатель Комитета по культуре Европейского парламента).

С мероприятий фестиваля к активностям рынка при желании можно и не переходить - настолько насыщена программа. Как, например, удержаться и пропустить дискуссию с членом жюри Каннского фестиваля 2012 года и двукратным лауреатом премии "Оскар" французским дирижером и композитором Александром Деспла, чья музыка украшает собой многие достойные фильмы. Одна из последних работ - в фильме Уэса Андерсона "Французский вестник", включенном в официальный отбор Каннского кинофестиваля 2020 года. В этой же встрече принимает участие и английский композитор Джон Пауэлл, который постоянно проживает в США и писал саундтреки к таким фильмам, как "Превосходство Борна" (2004), "Ультиматум Борна" (2007) и другим. Он также написал оригинальный саундтрек для фильма "Хан Соло. Звездные войны. Истории" в 2018 году.

Онлайн-концерт американского джазового, электронного и саундтрекового композитора Марка Ишама, который был номинирован на премию "Оскар" за работу над фильмом Роберта Редфорда "Там, где течет река" (1992 год), поможет участникам рынка переключиться после напряженного дня.

На следующий день в программе Каннского фестиваля для рынка - встреча с топ менеджментом нового стримингового сервиса HBO Max и разговор о подробностях его запуска. А вечером - онлайн-концерт французской пианистки, композитора и исполнителя Камиллы Базбаз, которая написала ряд оригинальных саундтреков для многих режиссеров. На вечер среды запланирован онлайн-концерт всемирно известного японского композитора и музыканта Рюити Сакамото, к которому присоединится художник-экспериментатор и американский музыкант Лори Андерсон.

Фото: kinopoisk.ru
Объявлена программа Каннского фестиваля

В четверг вниманием публики призван завладеть чилийский режиссер, продюсер и сценарист Пабло Ларраин, чей фильм "Джеки" принес ему три номинации на премию "Оскар". Паблик толк, участник которого и Эфе Кекерель, основатель и генеральный директор сервиса Mubi будет посвящен теме кино в постпандемическом мире.

Это лишь часть из заявленной Каннским кинофестивалем программы, но и этих имен и событий достаточно, чтобы понять - на всякий случай и Каннский кинофестиваль осваивает искусство онлайн-формата. Кто знает, как повернется будущее? Но направление выбрано более чем удачное - как в плане выступлений профессиональных кинематографистов, так и в направлении культурных событий. Канны держат марку - за это их, собственно, и любят. А все желающие смогут следить за виртуальными событиями с 22 по 26 июня - на сайте Каннского кинофестиваля.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Вакцинация от COVID-19 в России потребует до 70 миллионов доз препарата
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса
В Якутии природоохранный прокурор вылетел к месту разлива топлива
Пушков прокомментировал новые случаи COVID-19 в Пекине
Басинский: Запрещая "Унесенные ветром", США повторяют опыт советского прошлого
Как пандемия изменила читательские предпочтения в разных странах мира