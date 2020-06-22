Что предлагает Каннский кинофестиваль на виртуальном кинорынке

Каннский кинофестиваль, хотя и не проходит в этом году, но не может остаться в стороне от кинорынка Marché du Film, который состоится в онлайн-формате и начинает свою работу в понедельник 22 июня. Конечно же, с кинорынком было напрямую связано и то событие, когда 3 июня руководство "больших Канн" объявило список из 56 картин, прошедших отбор Каннского кинофестиваля при условии, что все эти фильмы должны в течение года выйти в прокат. Практически все эти картины представлены на виртуальном кинорынке, причем это премьерные показы для индустриальной аудитории.

Однако, фестиваль еще и подготовил специальную программу, которую можно будет смотреть на сайте киносмотра и на платформе Marché du Film в дни работы кинорынка. Было бы странно не воспользоваться такой возможностью, ведь Marché du Film, согласно прогнозам, соберет более 8500 участников на 250 виртуальных стендах и в 60 павильонах. Для участников будет организовано более 1200 онлайн-показов, а права на 2300 полнометражных фильмов будут доступны для покупки.

В специально распространенном для СМИ письме Каннского кинофестиваля сказано о том, что "новая версия Marché du Film разработана таким образом, чтобы максимально точно отразить традиционный Каннский опыт, а также предложить профессионалам со всего мира возможность посетить более 150 мероприятий - панельных дискуссий, встреч и круглых столов, а также эксклюзивные концерты".

Так, уже в первый день работы рынка фестиваль анонсирует несколько мероприятий. Откроются они панельной дискуссией "Какова может быть роль Европейского Союза в формировании будущего аудиовизуальной экосистемы в Европе?", в которой примут участие Пьер Лескюр (президент Каннского фестиваля), Татхо Бенет (генеральный директор Mediapro), Марко Шименц (член совета директоров Европейского клуба продюсеров), Агнешка Холланд (кинорежиссер и почетный президент Федерации европейских кинорежиссеров), Нико Симон (президент Ассоциации европейских кинотеатров) и Сабина Верхейен (председатель Комитета по культуре Европейского парламента).

С мероприятий фестиваля к активностям рынка при желании можно и не переходить - настолько насыщена программа. Как, например, удержаться и пропустить дискуссию с членом жюри Каннского фестиваля 2012 года и двукратным лауреатом премии "Оскар" французским дирижером и композитором Александром Деспла, чья музыка украшает собой многие достойные фильмы. Одна из последних работ - в фильме Уэса Андерсона "Французский вестник", включенном в официальный отбор Каннского кинофестиваля 2020 года. В этой же встрече принимает участие и английский композитор Джон Пауэлл, который постоянно проживает в США и писал саундтреки к таким фильмам, как "Превосходство Борна" (2004), "Ультиматум Борна" (2007) и другим. Он также написал оригинальный саундтрек для фильма "Хан Соло. Звездные войны. Истории" в 2018 году.

Онлайн-концерт американского джазового, электронного и саундтрекового композитора Марка Ишама, который был номинирован на премию "Оскар" за работу над фильмом Роберта Редфорда "Там, где течет река" (1992 год), поможет участникам рынка переключиться после напряженного дня.

На следующий день в программе Каннского фестиваля для рынка - встреча с топ менеджментом нового стримингового сервиса HBO Max и разговор о подробностях его запуска. А вечером - онлайн-концерт французской пианистки, композитора и исполнителя Камиллы Базбаз, которая написала ряд оригинальных саундтреков для многих режиссеров. На вечер среды запланирован онлайн-концерт всемирно известного японского композитора и музыканта Рюити Сакамото, к которому присоединится художник-экспериментатор и американский музыкант Лори Андерсон.

В четверг вниманием публики призван завладеть чилийский режиссер, продюсер и сценарист Пабло Ларраин, чей фильм "Джеки" принес ему три номинации на премию "Оскар". Паблик толк, участник которого и Эфе Кекерель, основатель и генеральный директор сервиса Mubi будет посвящен теме кино в постпандемическом мире.

Это лишь часть из заявленной Каннским кинофестивалем программы, но и этих имен и событий достаточно, чтобы понять - на всякий случай и Каннский кинофестиваль осваивает искусство онлайн-формата. Кто знает, как повернется будущее? Но направление выбрано более чем удачное - как в плане выступлений профессиональных кинематографистов, так и в направлении культурных событий. Канны держат марку - за это их, собственно, и любят. А все желающие смогут следить за виртуальными событиями с 22 по 26 июня - на сайте Каннского кинофестиваля.