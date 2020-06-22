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Рубрика: В мире

Cуд в Киеве вынес приговор националисту за нападение на офисы банков РФ

Текст: Юрий Когалов
Шевченковский районный суд Киева признал лидера запрещенной в РФ "Организации украинских националистов" Николая Коханиковского виновным организации погромов офисов российских банков в 2016 году и приговорил к двум годам лишения свободы условно.
Фото: Алексей Вовк/РИА Новости Фото: Алексей Вовк/РИА Новости
Фото: Алексей Вовк/РИА Новости

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 296 УК и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. На основании ст. 75 УК освободить Коханивского от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком длительностью один год, если на протяжении указанного срока он не совершит нового правонарушения и выполнит возложенные на него обязательства",- цитирует strana.ua приговор. Суд обязал Коханивского периодически отмечаться в надзорном органе и сообщать об изменении места проживания или работы.

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При этом гражданский иск о компенсации убытков суд оставил без рассмотрения.

Сам Кохановский заявил, что не согласен с решением суда и намерен подать апелляцию.

Напомним, в феврале 2016 года националисты закидали камнями офисы "Сбербанка России" и "Альфа-банка" в центре Киева. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье "хулиганство".

В России против Коханивского также возбуждено уголовно дело, но уже о призывах к терроризму. По мнению следователей, именно он стоял за призывами к нападению в 2018 году на здание Россотрудничества.

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