Депутатские запросы будут публиковаться

Госдума 23 июня рассмотрит постановление об обязательной публикации депутатских запросов на сайте нижней палаты парламента. Инициатива направлена, в частности, на исключение коррупционной составляющей. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Публикация в электронной думской базе предлагается для того, чтобы содержание запросов "было известно и избирателям, и адресатам, потому что бывают случаи, когда теряются такие документы", пояснил Володин. "А с другой стороны - чтобы не было коррупционной составляющей", - отметил он.

Инициатор публикации запросов - руководитель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. По его мнению, эта мера позволит журналистам и избирателям "видеть, в чьих интересах работает депутат, отрабатывает ли он обращения граждан". При этом персональные данные граждан должны быть скрыты, добавил парламентарий.

Согласно изменениям, в статью 47 Регламента Госдумы добавится пункт о размещении запросов на официальном сайте нижней палаты. Как сообщили во фракции ЕР, проект постановления на эту тему будет внесен в повестку пленарного заседания 23 июня.