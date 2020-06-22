Для IT-отрасли предложили ввести бессрочные меры налоговой поддержки

Премьер-министр Михаил Мишустин намерен ввести для отечественной IT-отрасли бессрочные меры налоговой поддержки.

В частности, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, компаниям снизят страховые взносы и налог на прибыль - с 14 до 7,6 процента и с 20 до 3 процентов соответственно. Также отрасли могут отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам софта возможность получать специальные субсидии.

Предполагается, что меры поддержки будут бессрочными, воспользоваться ими смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90 процентов доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке.