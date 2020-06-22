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Рубрика: Власть

Экспертные советы при руководстве Госдумы получат новый статус

Текст: Татьяна Замахина
Экспертные советы при председателе Госдумы и его заместителях получат новые возможности. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета ГД. По мнению депутатов, изменения повысят качество законотворческого процесса.

Совет рассмотрел проект постановления об изменении думского Регламента.

Экспертные советы при думском руководстве "смогут не только обсуждать проблему, но и принимать по законопроекту решение в случае, если видят, что законопроект требует доработки", пояснил он. Об этом будет делаться доклады в ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании, уточнил он.

Новация, по словам спикера Госдумы, "позволит при принятии решения услышать все стороны, учесть все мнения, но и, конечно, повысит качество принимаемых решений".

В состав экспертных советов войдут представители науки, бизнес-сообщества, ассоциаций, отраслевых союзов, профессиональных объединений, общественных организаций и другие, отметил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

Госдума изменит график для рассмотрения проектов по поддержке граждан

- Экспертные советы позволят усилить координацию между думскими комитетами, - пояснил парламентарий. - Кроме того, подобная конструкция не только повысит качество законотворческой деятельности, но и упростит процесс согласования спорных вопросов при рассмотрении сложных законопроектов, где соисполнителями выступают несколько комитетов.

В нынешнем думском созыве большое внимание уделяется учету мнений граждан при рассмотрении законопроектов, отметила, в свою очередь, глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Расширение полномочий экспертных советов позволит сделать это еще эффективнее, добавила она.

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