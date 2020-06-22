Экспертные советы при руководстве Госдумы получат новый статус

Совет рассмотрел проект постановления об изменении думского Регламента.
Экспертные советы при думском руководстве "смогут не только обсуждать проблему, но и принимать по законопроекту решение в случае, если видят, что законопроект требует доработки", пояснил он. Об этом будет делаться доклады в ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании, уточнил он.
Новация, по словам спикера Госдумы, "позволит при принятии решения услышать все стороны, учесть все мнения, но и, конечно, повысит качество принимаемых решений".
В состав экспертных советов войдут представители науки, бизнес-сообщества, ассоциаций, отраслевых союзов, профессиональных объединений, общественных организаций и другие, отметил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.
- Экспертные советы позволят усилить координацию между думскими комитетами, - пояснил парламентарий. - Кроме того, подобная конструкция не только повысит качество законотворческой деятельности, но и упростит процесс согласования спорных вопросов при рассмотрении сложных законопроектов, где соисполнителями выступают несколько комитетов.
В нынешнем думском созыве большое внимание уделяется учету мнений граждан при рассмотрении законопроектов, отметила, в свою очередь, глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Расширение полномочий экспертных советов позволит сделать это еще эффективнее, добавила она.