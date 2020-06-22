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Рубрика: В мире

Энрико Винья: История прошлого века должна послужить для всех нас уроком

Текст: Энрико Винья (писатель, общественный деятель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8189)
В своей статье президент России Владимир Путин вновь решил сделать акцент и узаконить исторические, а также культурные, духовные корни русского народа и сегодняшней России, которые глубоко закреплены в его собственной истории освобождения, сопротивления, в недопущении любых злоупотреблений и в отказе от подчинения на собственной территории.

Я считаю эту твердость, неоднократно подтвержденную публично, аспектом не только важным, но и фундаментальным, по меньшей мере по двум причинам. Во-первых, подобный посыл напрямую связан с защитой исторической памяти своей страны. Во-вторых, речь идет о послании новым поколениям, которым предстоит еще сформироваться и которые будут лидерами страны в будущем.

Фото: пресс-служба СФ
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На мой взгляд, в том числе благодаря этой статье, в них будут заложены положительные этические ценности, они будут прогрессивными и свободными людьми. История прошлого века и последних лет должна послужить для всех нас уроком. Полагаю, именно это хотел донести до мира президент России посредством своих четких и емких заявлений, касающихся попыток переписать историю, которая является первым шагом к появлению новых форм нацизма и фашизма в Европе и в мире. Благодаря подобным заявлениям Путин, который, несомненно, является уважаемым государственным деятелем в России и в мире, выступает на этот раз также в качестве лидера, инициировавшего общее историческое, политическое, духовное и культурное развитие.

Передала Нина Миракян, Рим

В мире Европа Италия Статья Владимира Путина о Второй мировой войне

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