Европейские инвесторы грозятся уйти из Бразилии

Новости

Вышел русский трейлер нового Kingsman - с Распутиным 12:38
В Прикамье артист напоил зрительницу коктейлем с жидким азотом 12:38
В нарколаборатории во Владимирской области обнаружили свыше ста тысяч доз 12:36
Песков рассказал о портрете Путина из Японии 12:32
Ученые приступили к разработке сверхзвукового гражданского самолета 12:31
Гособвинение считает доказанной вину фигурантов дела Серебренникова 12:27
Буланова пожаловалась на полноту и рассказала о перенесенном инсульте 12:21
Песков заявил об отсутствии у России территориальных претензий к соседям 12:18
В Крыму с 1 июля запустят экспресс-электричку Севастополь - Евпатория 12:16
Артур Пирожков выпустил новый сингл 12:13
BMW увольняет 10 тысяч сотрудников, Nissan и Toyota останавливают заводы 12:10
Путин не будет вмешиваться в работу следствия по делу Серебренникова 12:05
В Волгограде прокуратура обжаловала приговор по делу о крушении судна 12:04
Ижевчанина обвинили в растлении детей, взятых его матерью под опеку 12:04
В Финском заливе почтили память погибших в войне моряков-балтийцев 12:02
Токаев прибудет на Парад Победы в Москву 12:01
Песков: Путин доволен политсистемой в России 12:00
В Прикамье подзащитный обокрал своего адвоката 11:59
Кабмин выделил 536 млн рублей на соцподдержку россиян за рубежом 11:49
В Испании осталась одна действующая подлодка 11:49
Умер режиссер "Полицейской академии 7" Алан Меттер 11:42
ВТБ снизит ставку по ипотеке на вторичное жилье для семей с детьми 11:38
В Челябинске отправлен в отставку начальник горэлектротранспорта 11:30
Опытный вариант модернизации пулемета Калашникова показали на видео 11:28
В Красноярске из-за неполадок с шасси экстренно сел самолет 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
22.06.2020 12:35
Рубрика: В мире

Европейские инвесторы грозятся уйти из Бразилии

Текст: Алексей Чуриков
Сразу семь крупнейших инвестиционных компаний Европы заявили о возможном уходе с рынка Бразилии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Европейских инвесторов не устраивает политика бразильского правительства во главе с президентом Жаиром Болсонаро в области сохранения окружающей среды. В первую очередь в сфере контроля за незаконной вырубкой лесов в Амазонии и других регионах страны, достигшей при нынешней власти рекордных значений.

Президенты России и Бразилии обсудили меры по борьбе с коронавирусом

Инвесторы из норвежской Nordea и британской LGIM, и еще пяти компаний (Storebrand, AP7, KLP, DNB Asset Management, Robeco, как уточняет Reuters), грозятся прекратить вкладывать деньги в ключевые сектора бразильской экономики. В частности, в производителей мяса (говядина, свинина и птица), а также в аграрный сектор - выращивание сои. Все эти направления являются критическими для внешней торговли Бразилии. Помимо этого, европейцы намерены рекомендовать прекратить инвестировать в бразильские государственные ценные бумаги, в том числе, долговые.

Подобное давление должно всерьез насторожить бразильское руководство и бизнес. Ведь только эти семь компаний по разным оценкам в настоящее время оперируют активами в Бразилии на сумму в более чем 2 триллиона долларов.

Скептики среди бразильского правительства, поначалу не воспринимавшие эти угрозы всерьез, получили в конце прошлого года подтверждение серьезности требований инвесторов из ЕС. В 2019 после крайне неубедительных действий местных властей в борьбе с пожарами в регионе Амазонии, норвежский банк Nordeа заявил о заморозке покупок долговых госбумаг Бразилии на более чем 100 миллионов евро.

Фото: Ben Hur Marimon Junior / University of Exeter
В Амазонии найдены темные земли неизвестной цивилизации

Неспособность правительства Болсонаро остановить незаконную вырубку леса угрожает не только потерей европейских инвесторов, но и проблемами с латиноамериканскими партнерами по блоку из МЕРКОСУР. Дело в том, что в начале июня парламент Нидерландов большинством выступил против подписанного в прошлом году договора о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР. Как раз под предлогом того, что оно приведет к еще большей вырубке бразильских лесов. Ранее австрийский парламент занял аналогичную позицию. Теперь судьба этого договора выглядит еще более туманной, поскольку совершенно непонятно в какие сроки он может быть ратифицирован Европарламентом.

Обвинения со стороны еврокапитала в адрес властей Бразилии кажутся вполне обоснованными. Стремительный рост незаконно вырубленных лесных площадей подтверждается не только специалистами из ЕС, но и бразильскими экспертами.

Местная НПО MapBioMas, занимающаяся анализом спутниковых снимков лесов Бразилии на предмет вырубок, выпустила в мае новый доклад о ситуации с лесными массивами в стране за 2019 год. Такой массированной вырубки, сообщает Globo, в стране не наблюдалось последние 11 лет - только регион Амазонки в сутки терял более 2,1 тысячи гектаров леса. То есть каждый день вырубалась территория площадью в почти 2 тысячи футбольных полей. При этом только лишь 0,5% от этих делянок были законными.

В мире Южная Америка Бразилия

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 7600 случаев COVID-19 в 83 регионах
Песков заявил об отсутствии у России территориальных претензий к соседям
Посол РФ озвучил главную тему переговоров России и США в Вене
Вакцинация от COVID-19 в России потребует до 70 миллионов доз препарата
Вильфанд: Россиянам не стоит опасаться повторения заморозков в июле
Зачем протестующие превратили столицу штата Вашингтон в "автономную зону"
Как на практике заработало авиасообщение в пределах Шенгенской зоны