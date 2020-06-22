Федеральный проект по патриотическому воспитанию примут до конца года

"Сейчас мы по поручению президента разрабатываем проект по патриотическому воспитанию. Он начнется со следующего года и будет служить ресурсной базой для законопроекта по воспитательной работе в школе. Сегодня мы обсуждаем вопрос о поддержке Российского движения школьников, поддержке тех организаций, которые ведут воспитательную работу. Мы хотим сделать ее системной, чтобы каждый школьник нашел себя, - рассказал Сергей Кравцов. - Думаю, что в сентябре мы представим проект, и его можно будет обсудить. Уже окончательно мы его примем до нового года".
Министр напомнил, что завтра, 23 июня Госдума должна рассмотреть внесенный президентом законопроект о возвращении воспитательной работы в школу.
Также Сергей Кравцов наградил школьников - победителей конкурса сочинений "Без срока давности". Ребята станут единственными школьниками, которые в условиях эпидемиологической обстановки смогут поприсутствовать на Параде Победы 24 июня.