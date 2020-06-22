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22.06.2020 14:16
Рубрика: Общество

Федеральный проект по патриотическому воспитанию примут до конца года

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Александр Корольков
В рамках национального проекта "Образование" до конца 2020 года будет принят еще один, новый федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ". Обсуждение документа планируется в сентябре. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на церемонии награждения Всероссийского конкурса сочинений для школьников "Без срока давности".

"Сейчас мы по поручению президента разрабатываем проект по патриотическому воспитанию. Он начнется со следующего года и будет служить ресурсной базой для законопроекта по воспитательной работе в школе. Сегодня мы обсуждаем вопрос о поддержке Российского движения школьников, поддержке тех организаций, которые ведут воспитательную работу. Мы хотим сделать ее системной, чтобы каждый школьник нашел себя, - рассказал Сергей Кравцов. - Думаю, что в сентябре мы представим проект, и его можно будет обсудить. Уже окончательно мы его примем до нового года".

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Министр напомнил, что завтра, 23 июня Госдума должна рассмотреть внесенный президентом законопроект о возвращении воспитательной работы в школу.

Также Сергей Кравцов наградил школьников - победителей конкурса сочинений "Без срока давности". Ребята станут единственными школьниками, которые в условиях эпидемиологической обстановки смогут поприсутствовать на Параде Победы 24 июня.

Общество Образование Национальные проекты 2019-2024

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