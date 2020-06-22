Финальный матч Рублева с Джоковичем в Хорватии отменили

Финальный матч выставочного турнира в Хорватии (Adria Tour) между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Андреем Рублевым отменен. До этого поединка оба теннисиста победили в трех противостояниях в подгруппах.

Причина отмены - положительный тест на коронавирус у одного из участников соревнований Григора Димитрова. Болгарин провел в Задаре одну встречу, после чего его заменил местный спортсмен Нино Седарушич.

После официальной информации о заражении Димитрова, а также еще одного теннисиста - хорвата Борны Чорича, стало известно о положительных результатах теста на COVID-19 у одного из тренеров Джоковича Марко Панини. Сам Новак, по неподтвержденным данным, отказался сдавать тест.

По информации СМИ, все остальные игроки, в том числе и Рублев с Александром Зверевым, выступающим за Германию, не заражены инфекцией.